Stripibaar ja seitse päkapikku. Väike meenutus Jüri Mõisa saatnud skandaalidest ja julgematest väljaütlemistest

Endine Tallinna linnapea ja tänavustel valimistel valimisliidus Tegus Tallinn kandideeriv Jüri Mõis on avalikkusele läbi kahe aastakümne paistnud silma värvikate tegude ja sõnadega. Delfi korjas kokku meenutused Mõisa parimatest paladest.

„Olen nõus, et eks see üks pikantne seik ole, kuid linnapeana on mul ka kohustus olla linnaeluga kursis“

2001. aastal tõusatus skandaal sellest, et toona linnapea ametis olnud Mõis käis koos saabunud külalisega stripibaaris Lily. Mõisa enda sõnade kohaselt algas meeleolukas õhtu restoranis Troika ning sealt liiguti edasi juba Tatari tänavale kurikuulsasse stripibaari.

"Rahvast oli võrdlemisi palju. Oma arust ei teinud ma midagi sellist, mis läheks seaduse või eetikanormidega vastuollu. Seetõttu ei näinud ka mingit põhjust ennast peita. Tallinnas linnapead üldiselt tuntakse. Istusime lauda, võtsime joogid ja samas kohas sünnipäeva pidanud sünnipäevalaps tõi mulle lõigu torti," andis Mõis toona vastuseks Õhtulehele.

Kuigi tol õhtul väidetavalt seal striptiisishow’d ei toimunudki, tekitas omajagu kahtlusi sahin, mille kohaselt Mõis olevat ühe noore neiuga läinud numbrituppa, olnud seal alla tunni ja maksnud talle 1 200 krooni (umbes 77 eurot). Mõis küll kinnitas klubis käimist, kuid eitas abielurikkumist.

"Võtan seda kui Keskerakonna katset lisada pikantsele seigale ehk Lily külastusele detaile, mida tegelikkuses pole olnud. Täpselt nii oli ka kaks nädalat tagasi, eelmise umbusaldusavalduse eel. Minu arvates peaks liigne detailirohkus ka teile kahtlasena tunduma," märkis ta.

Loe veel

Tol ajal oli poliitiline pinge Tallinnas haripunktis ning Mõis kahtlustas kogu skandaali üles tõmbamises poliitilisi konkurente.

"Olin Lilys alla tunni. Järsku tuli minu juurde üks mees ja ütles, et Savisaare mehed jälitavad mind. Selle peale ma lahkusin. /…/ Loomulikult. Foon on selline, et midagi niisugust võis aimata. Tagantjärele aga mõtlen tõesti, et mida ma siis ikka halba tegin, et kohe lahkusin./…/ Keskerakond teeb minuvastast kampaaniat, ja kui vigu ei leita, siis püütakse neid juurde kirjutada," kommenteeris Mõis.

Meelis Lao sõber

"Minu arvates on meie elus tabusid liiga palju. Olen nii kodu- kui välismaal sageli sellistes kohtades käinud, ka koos abikaasaga. Panen selle jutumärkides patu samasse ritta ühe oma teise "patuga" - sellega, et mulle heidetakse ette sõprust Meelis Laoga"

Mõis oli oma linnapea ametis oldud ajal lähedane skandaalse ärimehe Meelis Laoga. Ajakirjandus kajastas meeste suhteid agaralt, näiteks ka nende ühiseid puhkusereise. Kui Meelis Lao ümber puhkes skandaal, et ta olevat sattunud FBI uurimise alla seoses hämarate äridega Venemaal, küsiti ka Jüri Mõisalt, kas ta peaks ametis jätkama.

"Muidugi ma arvan, kui selgub, et Meelis Lao on mingisuguseid kriminaalkorras karistatavaid tegusid sooritanud või üldse mingeid ebaeetilisi tegusid, siis tuleb tõsiselt nii suhe temaga kui minu töötamine sellel ametikohal läbi vaadata," sõnas Mõis 2001. aastal.

Vene parteide najal

Sama aasta novembris leidis linnavolikogus aset Mõisa järjekordne umbusaldamine. Selle tulemusena pandi 10. novembril allkiri uuele koalitsioonilepingule, mida hakati hüüdma „seitsmeks päkapikuks“. Koalitsioonis oli tagasivaadates tõesti jahmatavalt palju osapooli – Isamaaliit, Reformierakond, Mõõdukad, Vene Balti Erakond Eestis, Eesti Demokraatlik Partei, Eestimaa Ühendatud Rahvapartei ja Vene Erakond Eestis.

Ajakirjandus kritiseeris koalitsiooni, et see püsib ainult vene parteide najal püsti ning koalitsiooni kooshoidmiseks on nendele parteidele tehtud palju järeleandmisi. Õhtuleht kirjutas oma toonases juhtkirjas, et näiteks tehti Rahva Valiku saadikute meelitamiseks pakkumine, et Nevski katedraal läheks pikaajalisele rendile õigeusu kogudusele, mis allus Moskva patriarhaadile. Lisaks tehti mööndus selle osas, et linnavalitsuse ametnikud peaksid tulevikus olema valmis suhtlema linnakodanikega ka vene keeles.

Ühistransport on lastele

Kuid Mõis on olnud ka väga särtsaka ütlemisega. Kui veel sel aastal pahandas ta paljusid väljaütlemisega, et palgalõhe on väljamõeldud teema ja meestel peaks laskma end tunda meestena, siis vastuolulisi tsitaate on ta pildunud ka varem. Nii on talle ette jäänud näiteks raamaturiiulid ning trammiteed, mis ta tahtis üles võtta.

"Tuleb vähem raha kulutada mitteratsionaalsetele inimestele. Need on näiteks raha nõudvad kunstnikud, avalik sektor ja põllumehed, kes tuleb hoida madalal, et nad ei saaks oma ideid propageerida" ning "Mina ei tea ühtegi moodsat elutuba, kus oleks enam raamaturiiul," on Mõisa tsitaadid, millega ta paljude intellektuaalide maailma pahupidi pööras. Raamatud on igand, nende populaarsustrend ei liigu mitte ülespoole, täpsustas ta tookord ajakirjale Kroonika.

Kümmekond aastat tagasi oli Mõis veendunud, et ühistransport on igand ja trollibussid tuleb kaotada. "Ühistransport peab muidugi olema, et saaks sõita 10–16-aastased lapsed, puuetega inimesed, need, kel load on ära võetud ja kes on parajasti juua täis."

Naistesse suhtub Mõis nagu machomehel kombeks, siinkohal valik asjassepuutuvaid tsitaate:

Abielulahutusest: "Iga hetk pead olema valmis turule tagasi minema, koondamisteate vastuvõtmiseks alati valmis olema. Ainult tingimuste üle tuleb läbi rääkida."

Poliitikapingetest vabanemisest: "Mis seal ikka. Vahetasin naist."

Ja polügaamiast: "See pole mingi legend, isegi mu perearst ütles seda, et mees vajab mitut naist, siis poleks mingeid Viagrasid vaja."

Orelipoiss ehk Jaan Pehk on Jüri Mõisast teinud ka laulu "Filosoof Jüri". Kuula siit!

Sel aastal kandideerib Mõis valimisliidu Tegus Tallinn nimekirjas Tallinna linnavolikokku.