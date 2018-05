Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin ja tema sõbrad rõõmustasid sotsiaalmeedias Babtšenko surma üle

Üks kommentaator ironiseeris, et Mordori tsaaririigist Euroopa kõige demokraatlikumasse riiki põgenemine ei lõppenud hästi. "Samal ajal Sentsov, kuuldes Mordori kongis istudes uudist, lõpetas näljastreigi, palus rammusamat šašlõkki, tummisemat leiba ja keeldus kategooriliselt vahetuse võimalusest."

Sentsov, kellest räägitakse, on Ukraina režissöör, kes mõisteti 2014. aastal 20 aastaks vangi, sest ta ei nõustunud Krimmi okupeerimisega. Ta on üks kuulsamaid Ukraina vange Venemaal, mistõttu on teatud tihedusega räägitud ka tema väljavahetamisest. Ta peab juba mõnda aega vanglas näljastreiki.

"Poogen!!!!!" oli ühe naise lühike kommentaar. "Tõesti, kõige lühem epitaaf talle. Poogen..." vastas teine.

"Karma," teatas järjekordne kommentaator. "Ei, ei ole kahju. Põrgus on tal "mugav"," vastas teine.

Õhtul tuli ootamatu teade sellest, et Babtšenko polnud surnud. Ukraina võimud avastasid tapmiskatse ja saatsid laiali valeteate tapmisest, et saada tõendeid selle kohta, et kõige taga on Venemaa eriteenistused.

"Elas üle. Lavastus oli(((((" kahetses üks naine.