Stolitsa ja Sputnik ülistavad Mihhail Kõlvarti missiooni teha Tallinnast ülemaailmse venekeelse etteütluse pealinna

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart korraldab juba mõnda aega suurt venekeelset etteütlust nimega totaalne etteütlus. Ta üritas Tallinnast teha ürituse pealinna, ent jäime sellest kohast siiski napilt ilma.

Stolitsa ja Sputnik kajastasid seda sel nädalal põhjalikult. Stolitsas ilmus pikk artikkel, kus kirjeldati, et mullu osales Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud üritusel 3000 inimest. Kõlvart soovis, et 2018. aastal oleks Tallinn selle suurürituse pealinn.

Kokku osales sel konkursil 15 Venemaa linna ning Tallinn. Hääletada sai internetis. Nii selgus viis parimat, nende hulka jõudis ka Tallinn. 27. jaanuaril oli Novosibirskis suur konverents, kus linnad tegid põhjaliku esitluse ning võitja valis žürii. Selleks osutus Vladivostok.

Stolitsa artiklis rõhutab Kõlvart, et Tallinnal õnnestus teha väga huvitav presentatsioon, mis jättis väga hea mulje. "Tean, et žüriis olid kuumavad vaidlused," toonitab ta. Üritus toimub muidugi Tallinnas ka tänavu, ent Kõlvart loodab, et järgmisel aastal juba etteütluspealinna sildi all. Artiklis on rõhutatud, et tuleval aastal on võimalik, et valitakse kaks ürituse pealinna - üks Venemaal, teine välisriigis. Meenutuseks, tänavu oligi ainuke välisriik Eesti. Sputinikule antud kommentaaris märgib Kõlvart, et tema korraldataval etteütlusel pole mingit poliitilist allteksti, see olla puhtalt hariva eesmärgiga.

Varasemalt on Kõlvart öelnud, et totaalse etteütluse pealinnaks saamist on vaja, et areneda ja saada ülemaailmset tähelepanu. Tänavune etteütlus toimub Tallinnas 14. aprillil.