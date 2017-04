Stockholmis sõitis veoauto inimeste sekka

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka.

õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.

Delfile ütles sündmust pealt näinud eestlane, et inimesed on paanikas ja jooksid sündmuskohalt eemale.

VEOAUTO SÕITIS STOCKHOLMIS RAHVA SEKKA Politsei nõuab, et pealtvaatajad sündmuspaikade lähedalt taganeksid viidates "ohule", ei täpsustata, mis see on. Metroo on suletud, piirkonnast lahkutakse jalgsi.