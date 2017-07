Stalnuhhin ootab Narvas kandideerimise osas Keskerakonna otsust

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb leiab, et Stalnuhhin peaks Narvas kandideerima esinumbrina.

Keskerakondlasest riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini osas pole ikka veel täit selgust selle osas, kas ta kandideerib Narvas kohalikel valimistel või mitte. Oma sõnul ootab ta selle osas partei otsust, kas nad tahavad, et ta kandideeriks või mitte.

"Kas ma kandideerin või mitte on erakonna keskjuhatuse otsustada ja ma ootan, et erakond mulle ütleks, mida nad tahavad. Ma olen riigikogus rahanduskomisjoni esimees ja võrreldes teiste komisjonidega on seal töökoormus tohutult suur. Sel ajal kui teised tegelevad kohaliku poliitikaga, on mul ettevalmistus eelarve vastuvõtmiseks," sõnas Stalnuhhin.

Kuigi ta töökoormus on suur, suhtub ta ise suhteliselt rahulikult mõlemasse varianti, kas valimistel osaleda või mitte. "Ma ei ütleks, et mul on ükskõik, aga ma võtan üht või teist varianti suhteliselt rahulikult. Ma olen juhtinud Narva linnavolikogu kaheksa ja pool aastat ning sellest ajast umbes poole nõnda, et ma olin nii riigikogus kui ka volikogu eesotsas. Ma ütleks, et Narvas õnnestus selle ajaga tohutult palju ära teha ja seega ei ole siin midagi võimatut," märkis ta.

Võimaluse, et ta kandideeriks mõnes muus valimisnimekirjas, Stalnuhhin välistas. "Ma küsin kohe vastu, et kas te olete mind kunagi näinud ühes kambas Toomi, Ivanova ja Loonega? Kui meil keegi räägib valimisliitudest, siis on need ülalnimetatud," lisas Stalnuhhin.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et otsus Stalnuhhini kandideerimise osas tuleb ikkagi teha temaga koostöös.

"Kui selleks on vaja ka juhatuse otsust, siis see otsus ka tuleb. Mina tema kandideerimist Narvas toetan, sest ta on selle piirkonnaga pikalt seotud ja tal on suur autoriteet. Ma usun, et juhatus leiab sama, et ta peaks kandideerima Narvas esinumbrina," ütles Korb.

Korb lisas juurde, et talle tundub, et praegune segadus Narvas kandideerivate keskerakondlastega on seotud probleemidega isikute tasemel ja inimeste erinevates visioonides.

"Meie ülesanne on praegu viia asjad ühisele arusaamisele, kuidas Narvat edasi arendada ja ma olen kindel, et tugev meeskond Stalnuhhiniga eesotsas võidaks need valimised konkurentide ees pika puuga," ütles ta.

Keskerakonna peasekretär Korb viitas isikutevahelistele probleemidele Narvas, millest kirjutas eile ka vene Delfi. Selle artikli kohaselt pole Stalnuhhin rahul kohalike keskerakondlaste tegevusega venekeelse kooli tegevuse kaitsmiseks Narvas.

"Inimesed Tallinnas ja Narvas ei ole ju teineteisest erinevad ning on ilmne, et kui pealinnas on [venekeelsetel] lastel on võimalus õppida oma emakeeles geograafiat ja bioloogiat, siis selline võimalus peaks olema ka Narvas," ütles Stalnuhhin eile vene Delfile.

Narva linnavolikogu keskfraktsiooni esimees Aleksei Voronov sõnas eile aga, et kohalik Keskerakonna valimisnimekiri lüüakse lukku 10. augustil ja seal on juba praeguseks kirjas üle saja kandidaadi. Stalnuhhini osalemist selles nimekirjas ta ei kommenteerinud, pidades paremaks seda Stalnuhhinilt endalt küsida.