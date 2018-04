Stalnuhhin on haridusküsimuse tõttu Narva parteikaaslastega tülis

"Kaks nädalat tagasi kirjutati alla leping haridusministeeriumiga, mille järgi 1. septembril 2023 jäävad Narva ainult riigigümnaasium, kus vastavalt seadusele õppetöö toimub eesti keeles ja mingit erandit seal ette nähtud ei ole. Seal lepingus on öeldud, et see peaks hõlmama 80 protsenti Narva haridussüsteemist, ehk 20 protsenti on siis kohaliku võimu valikul. Aga arvestades seda, et eestlastel Narvas on võimalik gümnaasiumiharidust eesti keeles saada ainult Eesti gümnaasiumist, siis mitte keegi ei kahtle, et need 20 protsenti võtab enda alla Eesti gümnaasium," rääkis Stalnuhhin.

"Kui volikogu arutas seda lepingut, siis pandi volikogu päevaks teisipäev, teades suurepäraselt, et riigikogus on rahanduskomisjoni istung ja ma ei saa sealt välja mitte kuidagi," pahandas Stalnuhhin.

Stalnuhhin nentis, et riigigümnaasiume pooldaval Keskerakonna fraktsioonil on Narva volikogus suur ülekaal. "Küsimus on vaid selles, kas mul õnnestub leida mõned inimesed, kellel on vastutus tuleviku ja meie laste ees, kes hakkavad koostööd tegema. Kahjuks hetkel sellist suuremat gruppi, mis aitaks seda poliitikat pöörata, ma ei näe," lausus Stalnuhhin.