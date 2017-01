Stalnuhhin juhiloast loobumisest: põhjustasin peaaegu ränga avarii ja mul tekkis kartus kaasreisijate pärast

Pooleteise aasta eest ilmnes, et riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin liisib kuluhüvitiste eest autot, kuigi tal pole juhiluba ning liisitava autoga sõidab tema abikaasa. Stalnuhhin selgitas ETV saates „Ringvaade”, et see kõik sai alguse tema terviseprobleemist.

„Ma tegin suure vea. Ma ei tahtnud rääkida oma füüsilisest probleemist algusest peale,” viitas Stalnuhhin 2015. aasta septembris välja tulnud kurioosumile.

„Aastaid tagasi mul tekkis suur probleem vasaku käega. See hakkas ära surema. Selgus, et see on küünarnukinärv. Mulle tehti operatsioon ja aasta jooksul läks paremaks. Praegu on tagasi läinud,” selgitas Stalnuhhin. Ta märkis, et ka kella ei kanna ta vasakul käel, sest seda tehes oleks ta käsi veerand tunni pärast surnud.

„Mul olid autojuhiload, ma juhtisin autot, aga ühel toredal hetkel tekkis väga ohtlik olukord Narva maanteel, kus ma oleks peaaegu et põhjustanud väga ränga avarii. Mul tekkis kartus, mitte enda pärast, aga kaasreisijate pärast. Ma loobusin auto juhtimisest ja ka autojuhilubadest,” meenutas Stalnuhhin.

Stalnuhhin märkis, et riigikogu juhatus ja kantselei teab nii tema haigusloost kui ka operatsioonist ja sõidukit liisib ta vastavalt riigikogu juhatuse otsustele ja kantselei loaga. Stalnuhhin lisas, et ta ei tahaks oma tervisest rääkida, kuid tegi seda, sest tundis, et valikut polnud.