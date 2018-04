Staažikas ajakirjanik Ainar Ruussaar lahkub ERR-ist Eesti Meediasse

1980. aastate lõpus ajakirjanikuna tööd alustanud Eesti Televisiooni endine juhatuse esimees ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse endine liige, praegu saatejuhi ja toimetajana tegutsev Ainar Ruussaar asub mais tööle AS Eesti Meedia erikorrespondendina, kirjutab ERR.

"Inimesed teevad oma karjääris aeg-ajalt muutusi. Ma olen rahvusringhäälingu tele- ja raadioprogrammidega seotud üle veerand sajandi, mis tähendab, et sellest armastusest ei saa kunagi lahti," ütles Ruussaar.

ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse juht ja kauaaegne Ruussaare kolleeg Anvar Samost ütles, et Ainari lahkumisest on kahju. "Soovin talle uues ametis edu. Ainar on kõva ajakirjanik ja tore kolleeg."

Ruusaar lõpetas Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna 1991. aastal, üliõpilasena alustas ta ajakirjanduslikku tegevust väljaandes Tartu Postipoiss. Pärast seda on Ruussaar töötanud ajalehtedes Noorte Hääl ja Eesti Päevaleht, uudisteagentuuris BNS toimetaja ja peatoimetajana ning ajalehe Sõnumileht peatoimetajana.