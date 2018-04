Spioon Petrovi tuttav: kabinetti astudes ütles Mihhail, et ta on Venemaa luureorganite agent ja palus kapo kohale kutsuda

Eile teatas kaitsepolitsei, et eelmisel aastal Eestist varjupaika palunud Pihkva võitluskunstide treener Mihhail Petrov mõisteti sügisel süüdi, sest ta oli enne varjupaiga taotlemist Eestis FSB kasuks luuranud. Üks Petrovi aidanud mees rääkis aga täna toimunust loo, mis ei klapi täielikult kapo versiooniga.

Kunagine Putini toetaja Petrov hakkas viimastel aastatel toetama Venemaa opositsiooni, mistõttu tal läks jalgealune Venemaal tuliseks ja ta põgenes Eestisse.

"See oli reaalsest elust ajendatud. Tal ilmselt läkski seal kibedaks, aga kuna me teadsime, et ta on kunagi FSB-ga koostööd teinud, mida ta võibolla eeldas, et me ei tea, siis me pidime selle asja ära menetlema," selgitas seda eile kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu.

Üks Petrovi Tartus varjupaiga taotlemisel aidanud mees kirjeldas, kuidas Petrov kohe politseis varjupaika taotledes teatas, et tema on Vene agent.

"Teisipäeva hommikul kell üheksa algas vastuvõtu protsess. Kabinetti sisse astudes ütles Mihhail, et ta on Venemaa luureorganite agent ja palus kapo ka kohale kutsuda. Jõudis kapo esindaja kohale umbes kell 13, kuid enne oli vastuvõtu protsess lõpuni viidud. Rikkumisi vastuvõtul ei olnud. Kõik osapooled olid korrektsed ja viisakad, takistusi minu seal viibimiseks polnud," rääkis Petrovi abistaja.

Vahemikus 13-17 oli Mihhailil isiklik silmast-silma vestlus kapo esindajaga. Pärast seda viis Petrovi aitaja ta Vao varjupaigataotlejate keskusesse.