Sotside valimisstuudio: Ossinovski sõnul puudus Ratase kõnes tulevikuvaade, ta keskendus Keskerakonna kriminaalsele minevikule ja olevikule

Küsimusele, kas Keskerakond üritab põhiteemaks seada sotsiaamajanduslikke küsimusi, vastas tervise- ja tööminister Riina Sikkut, et peaministri kõnest tuli välja, et Keskerakond tahab põhiküsimust konstrueerida Reformierakonna vastu ja sõnastada konfliktikohaks mineviku-tuleviku teema.

Mikser lisas, et nii Keskerakonnale kui Reformierakonnale on praegune olukord harjumatu. "Reformierakond peab opositsioonist ütlema, et kõik on halvasti, aga nad on oma kuvandi üles ehitanud status

quo hoidmisele, ja nii ei kanna nad oma praegust rolli välja.

Keskerakond peab jällegi kehtestama oma sõnumit, et kõik on hästi," lausus Mikser.

"Ratas proovis mitu korda ehitada kõnet ümber partei valimisloosungi, et rõhutada Keskerakonna eesmärki heastada Reformi juhtimisel tehtud ebaõiglus. Huvitaval kombel oli sellest nimekirjast,

kellele õiglast riiki ehitatakse, puudu märksõnad, millega meie ühiskonda püütakse lõhestada: nahavärv, usutunnistus, seksuaalne sättumus. See kindlasti ei olnud juhuslik, vaid näitab soovi hoiduda keerulistest tundlikest küsimustest," lisas Mikser.

Ossinovskil oli omalt poolt kriitiline küsimus Ratasele. "Omaette küsimus on, mis tüüpi liidreid me tahame – kas selliseid,

kes oskavad kampaaniat teha või kes tahavad vedada ühiskondlikke debatte. Teravate teemade ignoreerimine annab selle kohta väga palju infot," ütles Ossinovski.

Mikser tuletas meelde, et ka populaarsusel on oma küllastumuspunkt, nagu siis, kui Taavi Rõivas hakkas rääkima peenhäälestusest. "Staatiline võimu hoidmine pole kunagi hea mõte, mille suunas Keskerakond praegu liigub."

Õhtul kell 19 kogunevad sotsiaaldemokraadid järjekordsesse valimisstuudiosse Facebookis, et analüüsida Reformierakonna esimehe Kaja Kallase kõnet.

"Praegu on Kaja Kallas jäänud kõigis küsimustes talle seatud ootustele alla. Eks ta peab end nüüd tõestama," rääkis Mikser. Sikkut lisas, et huvitav, kas Kallas plaanib üles võtta ka küsimuse liberaalsetest väärtustest ning kuidas pööratakse positiivseks Reformierakonna senine minevikuihalus.