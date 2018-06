Sotside täisealiseks saanutele lähteraha kogumise fond läheks riigile maksma 30 miljonit eurot aastas

Sotsiaaldemokraatlik erakond on väilja käinud mõtte luua kõigile fond, kuhu riik maksaks kõigile alaealistele iga kuu sünnist kuni täisealiseks saamiseni teatud summa. Kui riigi kuine panus alaealis kohta oleks näiteks kümme eurot, läheks meede sotside arvutuste kohaselt riigile maksma umbes 30 miljonit eurot aastas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et igakuise summa suurus on vaid näitlik ja sellevõtta võib ka kogusumma varieeruda.

Fondi sissemaksed ei piirduks vaid riigi poolt tehtavatega. Ka eraisikutele antaks võimalus maksuvabalt panustada. Sellega kaasneks samuti riigieelarves teatatud summade vähenemine. Ossinovski usub, et see summa oleks pigem väike ja võrdleb seda pensioni kolmandasse sambasse panustamise maksuvabastuse kuludega.

Katteallikatest rääkides märkis Ossinovski, et tegemist ei ole sellise summaga, mis vajaks eraldi katteallikate otsimist. "Järgmise aasta siseturvalisuse töötajate palgatõus on 23 miljonit eurot. Nii et selliseid summasid puudutav ettevõtmine on riigieelarve piires tehtav ilma mingeid erilisi katteallikaid otsimata."