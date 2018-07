Sotside suur ja kulukas valimislubadus: pensioni eest peab saama hooldekodukoha

Valimised lähenevad ning sotside kampaania nurgakiviks saab lubadus, et pensioni eest peab saama hooldekodukoha. Arvestades praeguste hooldekodutasude ja pensioni vahet, saab see riigieelarvele olema ilmselt üpris suur lisakulu.

Eile kogunenud sotside volikogu kiitis heaks omastehoolduse süsteemi ümberkorraldamise selliselt, et tulevikus garanteeriks pension hooldekodu koha.

Eesti keskmine vanaduspension on hetkel umbes 440 eurot, kuid hooldekodu koht maksab keskmiselt 800 eurot kuus. Sotsid teatasid pressiesindaja vahendusel, et eesmärk on luua riigi ja kohalike omavalitsustega rahastamise süsteem, mis kataks kõigile hooldekodu kohta vajavatele eakatele selle rahalise vahe ja tagaks vajaliku hooldekodu teenuse mahu kõikjal Eestis. Seejuures peab vähemalt 10 protsenti vanaduspensionist jääma eakale kätte ka hooldekodus elades.

"Eestis on eakatele umbes 8000 üldhooldekodu kohta. Iseenesest on see arv piisav, kuid nende tänased asukohad on kohati ebaotstarbekad ehk piirkonnad, kus teenust pakutakse ja kus selle järele nõudlus on, ei kattu," ütles sotside aseesimees Helmen Kütt. "Lisaks elavad üldhooldekodudes inimesed, kes muude sotsiaalteenuste parema ja soodsama korralduse puhul võiksid ja saaksid elada kodus või oma lähedaste juures," lisas ta.