Sotside peasekretär: lähme Tallinnas püüdma 20-30 kohta

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Kristen Kanarik ütles, et sotside eesmärk on minna oma nimekirjaga valimistele 85% omavalitsustest.

„Tallinnas sooviksime teha tunduvalt tugevamat tulemust kui eelmisel korral,“ ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Kristen Kanarik. „Me räägime siin hetkel 15st kohast, aga loomulikult lähme hankima ikkagi 20 või 30 kohta. Alati tuleb minna täisvõimsusega.“

Eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel 2013. aastal said sotsid vaid 10,6 protsenti Tallinnas antud häältest, mis andis neile üheksa kohta 79st – veel neli aastat varem suutsid sotsid võita 16 protsendi tallinlaste toetuse.

Sotside Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra sai eelmistel valimistel Tallinnas 4237 häälega lausa pealinna kuuenda tulemuse, teda edestas toona vaid neli keskerakondlast (Edgar Savisaar, Jüri Ratas, Yana Toom ja Mihhail Kõlvart) ja Isamaa- ja Res Publica liidu esinumber Eerik-Niiles Kross.

Vakra kandideeris eile sotsiaaldemokraatide üldkogul ka aseesimeheks, kuid ei osutunud valituks.

Kanariku sõnul on sotsidel eesmärgiks veel välja minna 85% haldusreformi tagajärjel moodustatavatest omavalitsustest ja tugevdada oma esindust maakonnakeskustes. „Loomulikult tahaks saja protsendini jõuda, aga ma olen pigem pragmaatik ja realist,“ ütles aasta aega peasekretäri ametit pidanud Kanarik.

Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul soosivad mõned muudatused valimiste korraldamisel selgelt sotsiaaldemokraate. „Üks on 16-17-aastaste valimisõigus, mis küll protsendina ei ole teab kui suur, aga kindlasti see mõju valimistulemustele omab,“ ütles ta. „Arvestades seda, et noored valijad on üsna selgelt koondunud kahe erakonna ümber – meie ja Reformierakonna ümber – siis ülejäänud ei saa sealt sisuliselt mitte midagi. Nii et see kindlasti mõjutab meie tulemusi positiivselt.“

Samas tõi Ossinovski välja selle, et suuremate omavalitsuste puhul hakkavad üleriigilised teemad paratamatult valimistulemusi mõjutama. „See tähendab, et kohalik poliitika muutub vähem kohalikuks,“ nentis ta. „Ei saa lõpuni öelda, kas see on meile hea või halb.“