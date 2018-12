Sotside liige tegi Jaak Madisonile tapmisähvarduse. Sotsiaaldemokraadid: Madison pöördugu viivitamatult politseisse

Jaak Madison avaldas eile Facebooki leheküljel kuvatõmmised hiljuti sotsiaaldemokraatlikku erakonda astunud mehe Twitteris tehtud postitustest. Ingliskeelses postituses lubab mees, et järgmisteks jõuludeks on Madison surnud.

„Propageerid vihkamist, saad surma. /.../ Oled surmaks valmis?” küsib ta ühes postitustest.

Ähvarduse tegija on ise sotsiaalmeedias kirjutanud, et ta on psüühikaprobleemide tõttu täielikult töövõimetu ja palub toimetulekuks rahalist abi. Üleskutseid sellel põhjusel mehe abistamiseks on tulnud ka teistelt. Samuti on mees teada andnud, et on vahetevahel sunnitud tervisliku seisundi tõttu psühhiaatriahaiglas viibima.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Helmen Kütt ütleb olukorda kommenteerides, et Madisson peaks kiiremas korras pöörduma politseisse.

„Kui kedagi ähvardatakse, kas vägivalla või tapmisega, siis sellega tuleb kindlasti kiiresti tegeleda. Siin ei ole mitte mingit teistmoodi arvamist,” ütles Kütt asja kommenteerides. „Kui ähvarduse tegijal on vaimne häire, siis tuleb kindlasti pöörduda koheselt ka raviasutuse poole.”

Küti sõnul pole oluline, kas midagi sellist on väljendatud suuliselt või kirjalikult. Sellised avaldused ei tohiks kindlasti jääda tähelepanuta, kuna välismaisest kogemusest on teada, et esialgu internetis tehtud ähvardused võidaksegi reaalselt ellu viia, märkis ta.