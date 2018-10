Sotside fraktsiooni esimeheks sai Maris Sild

Tallinna sotside fraktsioon jätkab seismist linnaelanike huvide eest ja pöörab ka edaspidi aktiivselt tähelepanu linnajuhtimise vajakajäämistele. „Tallinn Eesti pealinnana on kogu meie riigi visiitkaart ja on lubamatu, et me seisame siiani silmitsi korruptsioonjuhtumitega,“ ütles sotside fraktsiooni esimees Maris Sild. „Sotsid jätkavad tööd avatud, ausa ja uuendusmeelse linna nimel,“ lisas Sild.

Värske aseesimehe Anastassia Kovalenko sõnul on tal hea meel, et sotside fraktsioon, kus naised on ka ülekaalus, sai endale naissoost esimehe. „Sotsid on näidanud end erakonnana, kes toob poliitikasse üha rohkem naisi ning ka edutab neid juhtivatele positsioonidele,“ ütles Kovalenko.

Maris Sild oli sotside fraktsiooni liige ka eelmise linnavolikogu koosseisus. Põlise tallinlasena juhib ta alates eelmisest sügisest Kristiine linnaosakogu, kuhu ta on valitud juba kolmandat koosseisu järjest. Maris Sild töötab kultuuriministri nõunikuna.

Anastassia Kovalenko on fraktsiooni liige möödunud sügisest. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse ja ärijuhtimise erialadel ning on tuntust kogunud eduka motosportlasena.