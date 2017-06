Sotside esimees Ossinovski: ükski valimine pole lõpuni kohalik

Hõlpsasti sotsiaaldemokraatide esimeheks tagasi valitud Jevgeni Ossinovski loodab, et kohalikel valimistel pööratakse rohkem tähelepanu maailmavaatelistele küsimustele.

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ütles täna Pärnus sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogul, et kuna maailm muutub niikuinii, tuleb poliitikutel pakkuda kodanikele turva- ja kindlustunnet, mitte süvendada hirmu tuleviku ees või kutsuda üles tagasi liikuma mineviku suunas.

„Meil ei ole mingisugust lootust, et need alevikud, kus kunagi oli 2000 inimest ja nüüd on 400 inimest, puhkeksid uuesti õide ja sinna tuleks uuesti 2000. Maailm on nii palju muutunud, et seda aega ei tule tagasi,“ selgitas ta oma mõtet. „Me peame otsime uusi lahendusi, kuidas siis edasi minna.“

Ossinovski sõnul pole ükski valimine lõpuni kohalik ja üha suuremad haldusüksused rõhutavad seda veelgi. „Mitte ainult selles mõttes, et see on ettevalmistus riigikogu valimisteks. Needsamad muutused, mida on vaja riigi tasandil, on vaja teha ka kohalikul tasandil,“ ütles ta. Ossinovski viitas sellele, et ajal, kui on vaja soodustada innovatsiooni – piltlikult öeldes ehitada roboteid – tuleb pöörata tähelepanu nendele inimestele, kes progressi tõttu oma töö võivad kaotada. Kui neile ei pöörata piisavalt tähelepanu, võib Ossinovski hinnangul see päädida mürgise poliitika, pettumuse ja loobumisega. „Lõpptulemusena panevad inimesed selle progressi seisma. Me oleme näinud seda näinud mitmes riigis ja ühiskonnas täiesti vabadel valimistel, kus sama ebavõrdsuse kasv ja pettumus, arusaam, et minul pole sellest midagi võita, lõpuks toidab radikalismi,“ ütles ta. „See on kindlasti ohtlik."

Ossinovski hinnangul ei ole võimalik võrrelda neid trende, mis vanas Euroopas ja Ameerika ühendriikides poliitikas toimuvad sellega, kuidas Eesti areneb. „See muutus on selles, et viimased kümmekond aastat on tegelikult järgmistel põlvkondadel läinud elu halvemaks kui oli nende vanemate põlvkonnal,“ arutles ta olukorra üle valimistel nii USAs, Prantsusmaal, aga ka Suurbritannias. „ Selles kontekstis on minu jaoks täiesti mõistetav selline teatud uus vasakpoolsuse renessanss just noorte seas.“

Ossinovski arvates ei esinda näiteks leiboristide juht Jeremy Corbyni poliitika sotsiaaldemokraatlikku mõtteviisi pikemas perspektiivis. „Ta on olnud muljetavaldavalt edukas valimistel, aga nagu ma ütlesin, ma küll arvan, et see on lühiajaline,“ hindas Ossinovski.