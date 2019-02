Sotside ametlik seisukoht: igaüks otsustab ise, kas Vakra poolt hääletada või mitte. Vastused võivad jääda ka valimistejärgsesse aega

Indrek Tark reporter RUS

Rainer Vakra Foto: Madis Veltman

Sotsiaaldemokraatliku erakonna kommunikatsioonijuht Andri Maimets ütles Delfile seoses riigikogu liikme Rainer Vakra bakalaureusetöö plagiaadisüüdistustega, et usub, et Vakra vastab ajakirjanike küsimustele esimesel võimalusel. Erakonna esindajatele on ta selles küsimuses juba oma seisukohta selgitanud.