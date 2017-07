Sotsid: Vaatame üle 400 linna palgal oleva keskerakondlase võimekuse, sulgeme trükise Pealinn

Vastuseks Reformierakonna tänasele lubadusele saata koju 300 keskerakondliku taustaga linnavalitsuse ametnikku ja saadud rahaga oma valimislubadus – lasteaia kohatasust loobumine – ellu viia, lubavad sotsid linnapeakandidaadi Rainer Vakra isikus lõpetada päevapealt Urmas Sõõrumaa ja teiste ärimeestega sõlmitud koolide haldamise lepingud.

Peale selle lubatakse vaadata üle lausa 400 linna palgal oleva keskerakondlase võimekus ja sobivus nende ametikohale.

Ükski lapsevanem ei soovi saata oma last hommikul majja, kus on külm, hallitab ja laest sajab krohvi alla, teatas Rainer Vakra Delfile. Fookusesse tuleb võtta Tallinna lasteaedade remont ja suunata sinna need miljonid eurod, mis propaganda ja kahtlase linnapanga pealt kokku hoitakse. Tallinna 120 lasteaiast pea kaks kolmandikku vajab remonti, sedastas Sotsiaaldemokraatliku erakonna linnapeakandidaat.

Praegune linnavalitsuse taktika on tema sõnul olnud terviklikelt remontidelt osalistele üleminek, mis aga kuidagi laste elu-olu lasteaias paremaks ei tee. Ilus fassaad ei muuda uueks 50 aastat vanu kütte- ja ventilatsioonisüsteeme ning avariide likvideerimine haukab laste mäguvahehenditeks ning õpetajate palkadeks planeeritud raha.

Lasteaedadele tuleb seega suunata rohkem raha. Kust siis sotside nägemuse järgi raha tuleb?

Vakra põrutab: „Lõpetame päevapealt Sõõrumaa koolide lepingud koos Linna Panga, Linna Poe ja ajalehe Pealinn tegevusega ning ei kuluta ühtegi maksumaksja senti Tallinna Televisiooni ülalpidamiseks. Peale selle vaatame üle ligi 400 linna palgal oleva keskerakondlase võimekuse ja vastavuse nende ametikohale. Vabanevate vahenditega tagame lasteaialaste tasuta ja tervisliku toidu ja teeme nelja aastaga kõik pealinna lasteaiad korda.“