Sotsid tasuta ühistranspordiga ei nõustu! Jaanus Marrandi: propagandistlikult kõlab hästi, ent reaalselt on see võimatu

Kadri Simson on end nurka mänginud - tema algse plaaniga tasuta ühistranspordist ei nõustu lisaks IRLile ka sotsiaaldemokraadid.

Riigikogulane Jaanus Marrandi (SDE) nendib, et nad on suuresti infosulus ja arengutega on temagi kursis meedias ilmunud uudiste põhjal.

"Sotside vaade on kahetine - meie arvates liikumisvõimaluste võimaldamine maal on väga mõistlik, aga tagada täielikku tasuta ühistransporti maal, selleks pole rahalisi vahendeid. See on võimatu," räägib ta Delfile.

Marrandi lisab, et Simsoni plaanitud kujul poleks see ka mõistlik. "Kunagi Savisaar ütles, et teeme kogu Eestis nii nagu Tallinnas! See mõjus väga rumalalt, sest Tallinna ei saa võrrelda kogu Eestiga. Nii ei toimiks ka Simsoni lahendus."

Marrandi selgitab, et liiklemine ei käi vaid maakonna piires, vaid üleselt. Ta ise elab Järvamaa lõunaosas ning ütleb, et kohalikud kasutavad ikka maakondade vahelisi liine.

Ta märgib, et transpordikorraldust võiks muuta ja näiteks osadel sihtgruppidel - pensionärid, puudega inimesed, lapsed - võiks reisimine olla soodsam või tasuta. Ent tuleb mõelda, mis kujul. "Praegune lubadus tasuta liinidest kõlab propagandistlikult hästi, ent praktiliselt on teostamatu. Kukub lõpuks nii välja, et lihtsalt mõnele bussifirmale lisasissetulek."