Sotsid pöördumine: Belgia-Eesti vaheline lennuühendus on liiga kallis ja lennukite mahutavus väike

Sotsiaaldemokraatide Belgia osakonna liikmed saatsid eile majandus-ja taristuminister Kadri Simsonile pöördumise, milles avaldasid lootust, et ministeerium aitab koostöös Tallinna Lennujaama ning lennufirmadega parandada Belgia-Eesti vahelist lennuühendust.

Pöördumises heidetakse ette meie rahvusliku lennukompanii Nordica Tallinn-Brüssel-Tallinn lennuliini hinnapoliitikat ning lennukite väikest mahutavust.

"Arvestades suurt nõudlust ning asjaolu, et Eesti juhib järgmised kuus kuud Euroopa Liidu Nõukogu tööd, mistõttu külastab Eestit täiendavalt umbes 30 000 väliskülalist, tuleb meil kiirelt parandada lennuühendust Euroopa Liidu pealinnaga," lausus SDE Belgi osakonna esimees Henri Kaselo.

Sotsiaaldemokraadid peavad Nordica Tallinn-Brüssel-Tallinn otselendude lennupiletite hindu liiga kõrgeks ja ennekõike Euroopa Liidu institutsioonides mittetöötavatele eestlastele ülejõukäivaks.

"On vale eeldada, et Belgias elavatel inimestel on kõigil suured sissetulekud või lennupiletid kompenseeritakse. Hinnatundlikumad reisijad jõuavad praegu Belgiast Eestisse tihti Riia kaudu, kuhu lendab odavlennufirma Ryanair, kuid nii võib koju jõudmine kesta enam kui 12 tundi," lisas Kaselo.

Pöördumises tehti veel ettepanek alustada läbirääkimisi odavlennufirmadega ning kasutada regionaalpoliitilistel kaalutlustel ja Tallinna lennujaama laiendamistööde tõttu Tartu lennujaama.

Avaldame pöördumise muutmata kujul:

Austatud proua Kadri Simson

Pöördume Teie poole, kuna majandus-ja taristuministrina on teie vastutusalas Eesti Vabariigi taristu ja lennuühenduse arendamine, samuti on aktsiaseltside Tallinna Lennujaam ja Nordic Aviation Group omanikuks Eesti riik.

SDE Belgia osakonna juhatuse pöördumise aluseks on Belgia Eesti kogukonna ja Euroopa Liidu (EL) institutsioonides töötavate inimeste rahulolematus meie suhteliselt kehva ja kalli Tallinn-Brüssel-Tallinn lennuühenduse pärast. Arvestades asjaolu, et Brüssel on Euroopa Liidu pealinn, kus elab ja töötab ca 3500 eestimaalast ning Eesti juhib alates käesoleva aasta 1. juulist Euroopa Liidu Nõukogu, siis olemasolev lennuühendus ei vasta vajadustele.

Inimesed, kes korraldavad erinevaid konverentse ja nt Euroopa Parlamendi külalisgruppide visiite Brüsselis ja Tallinnas, on pidevalt kurtnud lennupiletite vähesuse üle otselendudel, kuna kasutuses olevatel lennukitel (Bombardier CRJ700 ja CRJ900NG) pole piisavalt istekohti ning samuti ei mahu hind eelarve piiridesse. Nordica hinnad on ennekõike EL institutsioonides mittetöötavatele eestlastele ülejõukäivad, kuna lennupiletid maksavad kohati sama palju kui Brüsselist New Yorki jt. kaugetesse sihtkohtadesse (kui broneeringut ei ole võimalik teha pikemalt ette).

Me saame aru, et enamik Nordica kliente, kes lendavad Tallinn-Brüssel liinil ja vastupidi, on Eesti diplomaadid ja EL institutsioonide töötajad, kellele kompenseeritakse lennupiletite kulud. See tõstab oluliselt hindu, mille tõttu kannatavad meie kaasmaalased, kes peavad ise oma lennupiletite eest tasuma. Hinnatundlikumad reisijad saabuvad Belgiast Eestisse tihti Riia kaudu, kuhu lendab ka odavlennufirma Ryanair, kuid nii kestab koju jõudmine sageli enam kui 12 tundi.

Johtuvalt eelöeldust palume Teil kui majandus-ja taristuministril aidata kaasa Eesti ja Belgia lennuühenduse parandamisele ja hinnapoliitika muutmisele. Selleks soovitame AS Tallinna Lennujaamal pidada läbirääkimisi odavlennufirmadega nagu Ryanair ja Wizzair, kes võiks hakata lendama Belgia ja Eesti vahelistel liinil. Kaaluda võiks ka väiksemate lennujaamade, näiteks (Tallinna lennujaamale kuuluva) Tartu kasutamist. Regionaalpoliitiliselt ja arvestades praeguseid ehitustöid Tallinna lennujaamas, oleks Tartu lennujaama kasutamine igati otstarbekas. Tartu on Lõuna-Eesti pealinn, mille "tõmbepiirkonnas" elab ligi 500 000 inimest (nagu Maltas ja Luksemburgis elanikke) ning omab head bussi-ja raudteeühendust Tallinnaga. Kui läbirääkimised, millesse võiks kaasata ka Tartu linnavalitsuse esindajad, peaksid ebaõnnestuma, siis võiks Nordica asendada praegused väikesed lennukid suurematega ning alandada hindu suurema läbimüügi abil või siis vähemalt tõsta otselendude tihedust. Võimalusi lennuühenduse parandamiseks on mõistagi mitmeid, kuid me palume arutada antud küsimust ekspertidega, erinevate osapooltega ning seista hea oma kaasmaalaste mure lahendamisel.

Lugupidamisega ja edu Eesti riigi edendamisel ning EL Nõukogu töö juhtimisel,

Henri Kaselo

SDE Belgia osakonna esimees

Kairit Kolsar

SDE Belgia osakonna aseesinaine

Jörgen Siil

SDE Belgia osakonna juhatuse liige

Koopia: Pr. Piret Mürk-Dubout (AS Tallinna Lennujaam juhatuse esimees); Hr. Argo Annuk (Tartu lennujaama juhataja); Hr. Jaan Tamm (Nordica juhatuse esimees); Hr. Jaan Õunapuu (Tartu abilinnapea)