Sotsid peavad reitingulanguse põhjuseks ka alkoholitootjate meediasurvet

Sotsiaaldemokraadid peavad langenud toetuse põhjuseks alkoholitootjate meediasurvet, IRL aga ootamatuna mõjuda võivate, ent vajalike otsuste tegemist

SDE peasekretär Kristen Kanarik ütles ERRi raadiouudistele värsket arvamusuuringut kommenteerides, et peaministriparteina on Keskerakond saanud valijatelt avanssi.

"Keskerakond on saanud valijate poolt usalduskrediiti, et peaministrierakonnana tegutseda, ja kindlasti on meie jaoks muutunud just see, et kui me olime novembris-detsembris muutuste eestvedajad, siis nüüd me ei ole küll peaministrierakond, aga peame hakkama ennast tõestama. Teisalt ma usun, et languse taga on meediasurve, mis on tulnud alkoholitootjate poolt. Ka see kindlasti mõjutab üldist arvamust ja kuvandit," nentis ta.

IRL-i peasekretär Kert Karuse ütles, et reiting ei rahulda erakonda ja neil tuleb jätkuvalt tõsiselt tööd teha ning oma seisukohti kaitsta.

"Oleme teinud otsuseid, mida varasemalt ei ole julgetud teha ning need võivad esmapilgul tunduda ootamatud ja ebapopulaarsed. Samas on otsused Eesti riigile pikemas vaates vajalikud," usub ta.

Toetust kasvatanud Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on nende erakonnale kasuks tulnud nii valitsuse rutakalt tehtud otsused kui erakonnasisene juhtimiskultuuri muutus.

Loe veel

"Eks see näitab, et Eesti inimesed tahavad kaasavamat ja avatumat poliitikat ning käskude-keeldude elu, mida sotsiaaldemokraadid on pakkunud, ei ole see tee, kuhu Eesti peab liikuma. Loodan, et Reformierakonna ka sisemine demokraatia areng on andnud inimestele usu ja tahte Reformierakonda toetada," lausus Pevkur.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et tal on siiralt hea meel, et inimesed nende tegevust toetavad. "Jaanuaris läbiviidud uuringu ajal olid laual väga paljud uue valitsuse eesmärgid ja otsused, mistõttu näitab peaministripartei kõrge toetus inimeste usaldust valitsusse tervikuna," sõnas Ratas.

Ta lisas, et valitsusele ei antud isegi üht kriitikavaba päeva tavapärasest sajast, kuid sellest hoolimata on koalitsiooni toetus jätkuvalt selgelt kõrgem kui opositsioonil.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles, et Keskerakonna ja Reformierakonna domineerimine on olnud aastaid Eesti arengu ja toimiva poliitilise kultuuri suurim pidur.

„Näeme, et see jätkub ka pärast valitsuse vahetust, kusjuures Keskerakond on astunud paljudes küsimustes Reformierakonna kingadesse, lastes enda ametnikkonnal rahulikult juhtida," sõnas ta.

Erakondade toetuse värske pingerea tipus püsib Keskerakond 31- protsendise toetusega. Reformierakonna toetus on kasvanud 25 protsendini ja sotsiaaldemokraatide toetus on langenud 10 protsendile. EKRE toetus oli jaanuaris üheksa, Vabaerakonnal seitse ning IRL-il kuus protsenti.