Sotsid ootavad Keskerakonnalt kutset läbirääkimistele, Keskerakond teeb otsuse järgmisel nädalal

Keskerakond käis sel nädalal mitme Tallinna linnavolikogusse valitud väiksema erakonna liikmetega kohtumas. Järgmisel nädalal võtab Keskerakond vastu otsuse, kas kutsuda keegi Tallinnas koalitsiooniläbirääkimistele.

Kõige enam on Keskerakonna võimaliku partnerina mainitud sotsiaaldemokraate. Valimistel sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat olnud Rainer Vakra ütles, et sel nädalal käisid nad lihtsalt Keskerakonnaga teed joomas, otsuse, kas koalitsiooniläbirääkimisi alustada, peab tegema Keskerakond. Alles seejärel saavad sotsid omalt poolt otsustada, mida teha.

Vakra ütles, et kohtumisel Keskerakonnaga andis ta teada kahest sotside nõudmisest. Esiteks leidis ta, et otsuseid tuleb teha konsensusega. Teiseks soovis ta alustada läbirääkimisi puhtalt lehelt, et enne ei tõmmata ajakirjanduses ühtegi punast joont, mille üle läbi rääkida ei saa. Kõik teemad peavad olema laual.

"Meil ei ole mingit põhjust sinna kiirustada ja põhimõtetest taganeda," ütles Vakra.

Oma toetust Keskerakonnaga koalitsiooni minemisele väljendas sotsiaalmeedias Barbi Pilvre. "Olin eelmine kord, kui SDE oli Tallinnas keskiga koalitsioonis, koalitsiooninõukogus koos Jüri Pihliga. Siis sõitis Edgar Savisaar SDEst mängu ilu nautides muidugi üle. Nüüd on Tallinnas teised inimesed, ehkki sama parteidistsipliin ja me oleme keskiga valitsuses. Minu arvates SDE peaks siiski läbi rääkima, ja tõsiselt. Lipo, Ühistupank kinni, Reidi tee uuesti lauale. Tallinna TVsse reklaam ja eraraha, asumikogukondadele eetriruumi. Kommunikatsiooni pole kunagi liiga palju, eriti Tallinnas," kirjutas Pilvre.

Samas vestluses kritiseeris seda mõttet Hannes Hanso, kes kartis, et koalitsioonis Keskerakonnaga saavad sotsid enda kraesse ka kõik Keskerakonna käkid ja see teeb erakonnale suurt kahju.