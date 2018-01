Sotsid olid justiitsminister Reinsalu sõnade üle nördinud

Täna keskpäeval arutasid riigikogu sotsiaaldemokraadid justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) väljaütlemist naistevastase vägivalla osas. Ministri tagasiastumise nõudmine polnud päevakorras, sest see on IRLi siseküsimus.

Eile protesteeris 104 inimest avaliku kirjaga president Kersti Kaljulaidi otsuse vastu kutsuda vabariigi aastapäeva lavastama teater NO99 lavastaja Tiit Ojasoo, kes on varem üht oma teatri naistöötajat jalaga löönud.

104 kiri pahandas omakorda justiitsminister Reinsalut, kes nimetas seda "kanakarja kambakaks" ja kahetses, et oli Ojasood kunagi hukka mõistnud.

Reinsalu sõnad said kiirelt tormilist vastukaja ja Reinsalu vabandas seejärel.

Täna keskpäeval asja arutanud sotsid leidsid, et kui tegemist oleks olnud nende erakonna ministriga, siis oleks päevakorral ka tema jätkamine ministrina. Täna leidsid sotsiaaldemokraadid, et see sõnavõtt oli sobimatu.

"Justminister peab olema igasuguse vägivalla vastasel võitlusel eesliinil," lausus Oviir. Justiitsminister ei tohiks tema sõnul jätta muljet, et teatud tingimustel on vägivald vastuvõetav.

Oviir ütles, et probleemiks on samuti, et olulise probleemi tõstatanud 104 inimest alavääristades surus Reinsalu alla diskussiooni ühiskonnas, see on aga ohtlik sõnavabadusele. Oviir leidis, et justiitsminister peab alati seisma ka sõnavabaduse eest.

Kui Reinsalu kriitika puhul on tegemist sõnavabaduse riivega, siis mida arvata mõttest keelata vihakõne, mis on ka sõnavabaduse riive? Oviir ütles, et vabadus pole kunagi absoluutne, seda võib piirata, kui see hakkab mõnda teist vabadust piirama. Ta leidis, et piirata tuleks viha õhutavat ja ühiskonda lõhestavat kõnet.

Ta nentis, et maailmas on vähe näiteid, kuidas edukalt takistada vihakõnet ilma, et see ei hakkaks piirama sõnavabaduse positiivset poolt.