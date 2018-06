Sotsid näitavad tselluloositehasele punast tuld! Kas koalitsioonikaaslased nõustuvad?

Hiljutine protestiaktsioon tselluloositehase rajamise vastu Foto: Anni Õnneleid

Sotside aseesimees Heljo Pikhof on konkreetne: "Tänaseks on saanud selgeks, et tselluloositehast Tartu lähistele niikuinii ei tule, kuna kohalik kogukond on sellele plaanile vastu. Sellises olukorras ei ole mingit mõtet ka eriplaneeringuga edasi minna."