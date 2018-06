Sotsid näitavad tselluloositehasele punast tuld! Kas koalitsioonikaaslased nõustuvad?

Ta lisab, et tselluloositehase ümber toimuv on olnud ere näide kodanikuaktiivsusest ja ühtlasi õppetund poliitikutele, kui oluline on taoliste suurprojektide puhul arvestada kogukonna arvamusega. "Tahan tunnustada tartlasi, kes juhtisid protsessi algusest peale tähelepanu keskkonnariskidele ning võitlesid oma kodulinna ja Emajõe puhtuse eest. Demokraatlikus ühiskonnas ei ole võimalik langetada kohalikest elanikest üle sõites otsuseid, mis mõjutavad otseselt looduskeskkonda ja võivad ohustada inimeste elukvaliteeti," märgib ta. "Nii mastaapseid projekte on võimalik ellu viia ainult siis, kui need sünnivad arendajate ja kohaliku omavalitsuse koostöös."

Sotsiaaldemokraatide koalistsioonipartneri Isamaa, endise IRL-i esimees Helir Valdor Seeder ütles sotside juhatuse otsust kommenteerides, et tema jaoks pole seal midagi uut. "IRL võttis selle otsuse vastu juba kuu aega tagasi, kuna elanike vastuseis tehasele on niivõrd suur. Helju Pikhof on siis nüüd ärganud või?" vastas Seeder küsimusele küllaltki pahuralt. "Avalikud tuurid sai see küsimus just siis, kui meie Tartu osakond küsimuse riigi tasemel tõstatas. Mis ma ikka kommenteerin seisukohta, mille me juba kuua aega tagasi ise vastu võtsime," ütles Seeder. Selle üle, et koalitsioonipartneritega ühel nõul ollakse, avaldas Seeder viimaks siiski rahulolu.

Keskerakonna aseesimehes haridus-ja teadusminister Mailis Reps ütles, et Keskerakonnas nii ühest seisukohta võtta pole kavas. Repsi sõnul otsustavad keskerakondlastest ministrid tehase üldplaneeringu küsimuses neljapäevasel valitsuse istungil, mil asi valitsuses artuamisele tuleb.