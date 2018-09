Sotsid kurdavad: Keskerakond hääletas tasuta ühistranspordi vastu

Sotside Tallinna piirkonna juhi Rainer Vakra sõnul jääb seega hetkel kehtima ebaõiglane olukord, kus väljaspool Talllinna elavad inimesed, üliõpilased ja pealinna külalised peavad ühistranspordi eest maksma.

“Kui soovime, et ühistransport oleks kõigile kättesaadav ja eelistatuim liikumisviis, peame tegema selle tasuta kättesaadavaks kõigile, kes meie linnas liiklevad. Täna suuname maakondadest pealinna tulevad inimesed endiselt autodega linnas liikuma, sest neile tasuta ühistransport ei kehti,” põhjendas Vakra.

Kuigi Keskerakond sotside head ettepanekut ei toetanud, on Vakra arvates siiski vaid aja küsimus, millal see ära tehakse.

“Riigikogu valimistel võtame selle teema kindlasti üles ning me ei jäta enne, kui see tehtud on. Ükskord tuleb tasuta ühistransport Tallinnasse niikuinii,” lubas Vakra.

"Kui soovime päriselt saada roheliseks pealinnaks, peame ühissõidukitesse suunama väliskülalised ja iga nii õppiva kui ka töötava Eesti elaniku,” ütles Vakra.

Tema sõnul tuleb tasuta ühistransport muuta ka lihtsaks ja loogiliseks ning lõpetada kulukate piletisüsteemide ülalpidamine ja kontrollide nuumamine.

“Keskerakondlaste vastuväited lihtsalt ei päde. Samamoodi võiks küsida, miks on pealinlaste raha eest ehitatud mänguväljakud või koerte jalutamise platsid Viljandist, Hiiumaalt või Hiinast tulevale külalisele tasuta. Kõigile tasuta ühistransport on konkreetne ja lihtne võimalus olla Tallinnal igaühe jaoks taskukohane ja keskkonnahoidlik linn.”

"Linnapea sõnul ei ole linnavalitsus valmis tasuta ühistransporti kõigile laiendama, kui riik ei eralda piletitulu kompenseerimiseks täiendavaid vahendeid.