Sotsid kinnitasid Tartu linnapea kandidaadiks Jarno Lauri

Täna nimetas Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tartu piirkonna üldkogu linnapea kandidaadiks Jarno Lauri.

Laur on hetkel abilinnapea, kes vastutab Tartu arhitektuuri, ehituse ja linnaplaneerimise valdkonna eest.

"Rahulolu uuringute kohaselt on tartlaste suurimaks nurinaks just tööalase eneseteostuse võimaluste vähesus," võttis Laur kokku linna arengu väljakutse. "Soovime teha Tartust uue majanduse lipulaeva, kasvava ja kaasava Tartu, mis veaks Eestit eest."

Valimisprogrammi aluseid tutvustanud linnavolikogu liige Kadri Leetmaa märkis, et sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on kaasav linn igas mõttes: linnaruum ja ühistransport, mis on kõigile juurdepääsetav ja mugav, töövõimalused ja inimese toetamine, kui ta sattub abivajajate hulka, aga ka Euroopa tasandil silmapaistva kvaliteediga haridus kõigile.

Laur on Tartu linnavolikogus tegutsenud vaheaegadega 2003. aastast, alates 2013. aastast on ta Tartu abilinnapea. Laur on olnud ka riigikogu liige, Väätsa vallavanem ning sise- ja rahvastikuministri nõunik.

Hetkel on teada seegi, et näiteks Reformierakonna eest kandideerib Tartu meeriks senine linnapea Urmas Klaas.