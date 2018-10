Sotsid, Keskerakond ja EKRE lubavad kaotada lasteaia kohatasud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas täna lubadusest kaotada üle Eesti ära lasteaiakohatasu ja ka toiduraha maksmine. Saamata jäänud tulu tuleb sotside lubaduse kohaselt riigil omavalitsustele kompenseerida, vahendas ERR.

Sotside hinnagul läheb taoline süsteem riigile maksma 65 miljonit eurot aastas. Ka Keskerakond toetab oma programmis tasuta alusharidust.

"Et kohatasu ei oleks, et oleks õppevahenditel rohkem vahendeid, et riiklik õppekava oleks ühendatud, et ta tõesti oleks haridussüsteemi osa. Ja et toit oleks tasuta," sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE).

Konservatiivse rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul tuleks samuti selleks, et meil tulevikus rohkem lapsi sünniks, tagada neile võrdsed võimalused.

"Põhimõtteliselt me seda toetame. Aga ma tahan lisada, et meie juba eelmiste valimiste eel rääkisime sellest, et lapsed peavad saama tasuta huvialaringi," sõnas Helme.