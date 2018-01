Sotsid ikkagi suruvad "Savisaare protsessi" tootmise uurimise revisjonikomisjoni tööplaani

Delfi kirjutas teisipäeval, et Tallinna volikogu revisjonikomisjon tühistab eelmise aasta tööplaanis olnud "Savisaare protsessi" teleseriaali rahastamise uurimise. Hoolimata komisjoni esimehe Helve Särgava (SDE) öeldust, et asja hakatakse uuesti uurima, ei olnud uues tööplaanis selle kohta silpigi.

Revisjonikomisjon kinnitas 18. detsembril oma tuleva aasta tööplaani eelnõu, milles oli lisaks üheksale kontrollteemale ka punkt, mis tunnistaks kehtetuks 2017. aasta tööplaani kuulunud "Savisaare protsessi" rahastamise uurimise. Särgava ütles selle peale, et eelneva komisjoni uurimist ei saa jätkata ja uus komisjon alustab uurimist uuesti. Paraku ei olnud üheksa kontrollteema hulgas teleseriaali uurimisest sõnagi.

Linnavalitsuseni jõudis eelnõu kolmapäeval, kus võeti tööplaan arvesse. Volikogu hääletuseni ei ole eelnõu veel jõudnud.

Alles eile lisas Särgava revisjonikomisjoni esmaspäevase koosoleku päevakorda ettepaneku, mis lülitaks tänavuse aasta tööplaani kontrollteemaks ka eelmise aasta tööplaanist tühistatava "Savisaare protsessi" uurimise. Särgava ütles täna Delfile, et algselt ei lisatud seda tööplaani seetõttu, sest ükski fraktsioon vastavat ettepanekut ei teinud.

Eelmise aasta tööplaani surusid kõnealuse teema kusjuures sotsid ise, kes esitlesid seda märkimisväärse töövõiduna. Hanno Matto (SDE) selgitas toona, et sarja tootmiseks on kasutatud avalikke vahendeid ning kontrolli käigus tuleb välja selgitada, kas seda on tehtud seaduslikult ja otstarbekalt.

Loe veel

Kui vaadata eelmise aasta revisjonikomisjoni koosseisu, siis aasta jooksul ei kuulunud sinna ühtegi sotsiaaldemokraati. Üheteistkümnest komisjoni liikmest seitse olid keskerakondlased, üks reformierakonnast, kaks IRL-ist ja lisaks veel Erki Nool, kes selleks ajaks oli IRL-ist välja astunud ja muide Keskerakonna algatusel revisjonikomisjoni lausa juhtima asunud.

Särgava ütles Delfile, et eelmisest komisjonist tegelesid "Savisaare protsessi" uurimisega Ants Pilving ja Kaido Kukk. Esimene neist on keskerakondlane ja teine lahkus komisjonist juba aasta kolmandal kuul ega osalenud ühelgi koosolekul. Särgava ütles aga, et materjali kogusid mehed sellegipoolest vägevasti ja neist on abi ka uue komisjoni uurimisel. Uues komisjonis on sotse kaks.