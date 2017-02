Sotsid arutavad keeleõppe sisseviimist lasteaedadesse

Foto on illustratiivne

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna juhatus otsustas kokku kutsuda ekspertide ümarlaua, et arutada president Kersti Kaljulaiu poolt välja pakutud ideed - keeleõppe sisseviimist juba lasteaia õppekavasse.

“Tallinna piirkonna juhatus andis sellele presidendi poolt välja käidud mõttele rohelise tule ja me otsustasime kokku kutsuda ekspertidest koosneva ümarlaua, kes arutaks seda küsimust juba detailides,” ütles SDE Tallinna piirkonna aseesimees Anto Liivat.

Liivat selgitas, et lastele alates 4. eluaastast võiks pakkuda lisaks emakeelele lasteaias lisaks ühte võõrkeelt. “Loomulikult ei tohi sellega suureneda laste õpi-koormus lasteaias ning me ei kavanda keeleõpet klassikalises mõttes, vaid ikka mänguliselt - nii nagu muudki tegevused lasteaias - parim meetod õppimiseks on läbi mängu,” kommenteeris Anto Liivat.

Tallinna piirkonna juhatus kutsub ümarlaua kokku märtsi alguses, ettevõtmist koordineerib Asunduse lasteaia juhataja Annela Ojaste.

Ojaste sõnul on selles eas lapsed kergesti vastuvõtlikud ehk nad omandavad uusi oskusi mängleva kiirusega. „Keeleõpe avardab laste silmaringi ja arendab ajutegevust. Suuremas plaanis on mitmekeelsus ka karjäärivõimalusi suurendav oskus.“

Ümarlaua eesmärgiks on arutada läbi konkreetsed sammud, kuidas ideed esialgu Tallinna plaanis ellu rakendada.