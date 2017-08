Sotsid Annika Vaikla ja Urve Palo soovivad Viimsi valda juhtima hakata

Sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel on Viimsi vallas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vallavanema kandidaat Rannarahva muuseumi nõukogu esimees ja ettevõtja Annika Vaikla ning volikogu esimehe kandidaat ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Vallavanema kandidaat Annika Vaikla ütles, et Viimsi sotsid lähevad kohalike omavalitsuste valimistele seni tugevaima nimekirjaga. "Viimsi sotside ridades kandideerib nii kohalikke ettevõtjaid, külavanemaid kui ka terviseedendajaid.“"

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et kuigi praegu on ta ministriametis, siis pole see igavene. "Viimsi abivallavanemana töötamise ajast ma tean, mis võimalused ja probleemid koduvallas on, soovin oma kodukohta panustada ja saan seda kindlasti ka volikogus teha – tulgu see aeg siis nüüd või pisut hiljem."

Viimsi sotsiaaldemokraatide olulisemateks lubadusteks on koolides ja lasteaedades köökide taastamine ning lastele 150-eurose huvitegevuse toetuse loomine.

Vaikla märkis, et pea iga kolmas, kes Viimsis jalutades vastu tuleb on laps. "Köökide kaotamisest ei tekkinud olulist kokkuhoidu ning toidu kvaliteet on kannatanud. Nii mõnedki mäletavad oma lapsepõlvest külma piimasuppi ja siniseid kartuleid - seda kogemust meie lastele vaja ei ole."

Palo sõnul on lastele suunatud toetused olnud sotside valitsusse kuulumise ajal mitme koalitsiooni läbirääkimiste nurgakiviks ning ka Viimsis on vaja lastele suuremat tähelepanu pöörata ja luua huvitegevuse toetus.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerivad Viimsis Lubja külavanem Raimo Tann, Viimsi Keskkooli spordihalli juhataja Ain Pinnonen, Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu tegevjuht Anu Kaiv, abivallavanem Margus Talsi, Prangli saare turismiedendaja Valter Puuström, Viimsi Keskkooli hoolekogu esimees Piret Simmo, sotsioloog ja Nami-Nami toiduportaali eestvedaja Pille Petersoo, EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse juhatuse esimees Aivar Põlda, ettevõtjad Ene Lill, Meelis Metsma, Jaanus Koni, Kristiina Sillaste, Ivo Illison.