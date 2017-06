Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik: ka puuetega inimesi palkav sotsiaalne ettevõte peab olema võimeline oma toodangut müüma

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et Ida-Virumaal tegutsev MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus on puuetega inimeste palkamise eest saanud töötukassalt ligi 300 000 eurot toetust, ent töötajate palgad jäävad alla miinimumnõuete ja keegi ei tea, mis saab töötajate lihvitud puuklotsidest edasi.

Eesti sotsiaalsete ettevõtete võrgustik kinnitab reaktsioonina täna Eesti Päevalehes ilmunud artiklile "Puuetega inimeste rakendamise eest sadu tuhandeid eurosid saanud ettevõtet kahtlustatakse skeemitamises", milles kirjeldatakse ennast sotsiaalseks ettevõtteks nimetava MTÜ tegevust, et puuetega inimesi palkav ettevõte peab olema võimeline oma toodangut maha müüma. "Puuetega inimeste töökeskus peab tegutsema ettevõttena, st olema võimeline oma tooteid või teenuseid klientidele ka maha müüma. See on eelduseks, et erivajadusega töötaja tajuks oma töö väärtust ja saaks panuse eest väärikat töötasu."

Samuti peavad võrgustiku juhi Jaan Apsi sõnul olema töötamisega seotud asjatundlikud sotsiaalse rehabilitatsiooni tegevused ning koolitus- ja haridusprogrammid, mis aitavad avada puuetega inimeste arengupotentsiaali ja tõsta nende kvalifikatsiooni.

Delfi avaldab sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku kommentaari allpool täismahus.