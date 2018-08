Sotsiaalministeeriumi koosolekul paluti naisspetsialistil lahkuda, sest tal oli laps kaasas

Sellest, et ta väike poeg seal väga üleliigne on, informeeriti teda kohe.

„Juba enne koosoleku algust teatas keegi vanem daam, et lastega võiks siiski lastenurka minna,“ kirjeldas Kalda.

Kui koosolek hakkas, liikus Kalda ruumi tagumisse nurka. Laps oli rahulik, rõõmsameelne, ei nutnud ega jooksnud ringi.

„Päris vait ta ei olnud. Läksin temaga kardina taha, kõndisin temaga tagumises servas korra-kaks edasi tagasi. Lapsel oli lutt suus, mõnda asja osutas või ütles, aga kindlasti mitte valjusti,“ rääkis Kalda. Ta usub, et ehk tagumised read kuulsid lapse sõnu, kuid rohkem mitte.

Mis toimus järgnevalt, jahmatas Kaldat väga. Nimelt tõusis rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ja sõnas, et keegi kurdab, et ta ei kuule ja et Kalda võiks välja minna.

„Kuid ükski laps ei ole ju täiesti vait! Reaalsuses tähendab see, et tagasitulek oli välistatud,“ sõnas Kalda.

Ta leiab, et kurb on, et kohale kutsutud spetsialist arvamuse kuulamisest tähtsam on see, et keegi kuulamiseks grammigi pingutama ei pea, kui tõest mõned lisahelid tekivad.

Lugu on jahmatav seda enam, et sellist kohtlemist Kalda varem kohanud pole. Vee enam: mitmed kohalolnud on avaldanud ministeeriumi ametniku käitumise üle nördimust.

„Alles eile käisin SA Archimedese 15. sünnipäeva vastuvõtul koos lapsega, kus polnud absoluutselt mingi probleem, et lapsega koos saabusin,“ toob Kalda paralleeli. „Olen käinud temaga igal pool, kus vaja olnud.“

Paraku pole see esimene kord, mil Kalda Sotsiaalministeeriumis veidra kohtlemise osaks saab: nii küsiti paari aasta eest töövestlusel, kuidas tal ikkagi nende lastega lood on.