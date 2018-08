Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse liitus Eesti 200-ga

"Väärib tähelepanu, et riiklikult makstavad peretoetused jõuavad kõigini, kuid enamjaolt kohalikul tasandil korraldatud eakate toetamine on ebaühtlane. Kuid toetustega üksi ei jõua kaugele: vaja on inimesele kohast tuge, mitte ühekordset indulgentsi, mida abiraha näiliselt pakub," kirjutab Kuuse.

Loe Rait Kuuse arvamuslugu värskest Eesti Päevalehest!