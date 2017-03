Sotsiaalministeeriumi asekantsler: on kõigi huvides, et EMOd oleksid vaid erakorralisteks juhtumiteks

EMOdes plaanitakse karmistada vastuvõtukorda, ent kitsaskohaks on see, et perearsti vastuvõtule pääsemine pole sugugi lihtne. Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse näeb õlekõrrena tervisekeskusi.

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer kinnitas eile, et haiglad panevad koostöös kiirabi ja perearstidega kokku nimekirja seisunditest, millega üldse võib EMOsse pöörduda. Kui tuled muu murega, siis soovitatakse perearsti käest abi küsida.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse selgitab Delfile, et

tegemist on EMOde, perearstide ja kiirabi koostöös üle aasta arutatud juhendiga, kuidas anda inimestele paremini asjakohast abi õiges kohas. "Teame, et täpsem patsientide teavitamine seisab alles ees," tõdeb ta.

"Erakorralise meditsiini osakond on mõeldud erakorralise abi osutamiseks ja sageli piisaks küll perearstist, aga me ei saa ka eeldada, et inimene oskaks ennast igas olukorras ise diagnoosida ja oma probleemi tõsidust hinnata. Inimesele peab igal juhul olema tagatud turvatunne, et ta saab vajadusel abi."

Ta lisab, et on kõigi huvides, et EMOd oleksid erakorralisteks juhtumiteks ja teistes olukordades oleks hästi kättesaadav perearstiabi. "Selle nimel sotsiaalministeerium ka töötab ja näiteks loodavate esmatasandi tervisekeskustega hakkavad pikenema ka lahtiolekuajad, mil on võimalik murega pöörduda perearsti või -õe poole."

Tervisekeskuste rajamiseks taotleti pea 60 miljonit eurot

Sotsiaalministeerium seadis mullu eesmärgi, et juba 2018. aasta lõpuks valmiksid esimesed 15 esmatasandi tervisekeskust, mis peavad tõstma ravi kvaliteeti, laiendama teenuste kättesaadavust ja soodustama tervishoiu eri tasandite koostööd. 10. märtsil teatas rahandusministeerium, et neilt taotlesid kohalikud omavalitsused, haiglad ja ettevõtted toetust 56 esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kogusummas 58,4 miljonit eurot.

Intervjuus Delfile sõnas Eesti patsientide liidu juhatuse liige Kadri Tammepuu, et enne nende keskuste valimimist ei tohiks EMOde vastuvõtureeglite muutmisega kiirustada. "Loodetakse, et esmatasandi tervisekeskused lahendavad probleemi, kuid neid pole veel ehitama hakatudki. Kuna tervishoiusüsteemi osad on tihedalt seotud, siis ei tohiks üks osapool (haiglad EMOde osas -toim) ainuisikuliselt otsustada reeglite muutmist oma valdkonnas."