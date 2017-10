Sotsiaalministeerium taunib patsiendile lähenemiskatseid teinud psühhiaatri käitumist, ent litsentsi saab ära võtta üksnes kohtuotsuse alusel

Mõne päeva eest kirjutas Eesti Päevaleht Tartu Ambromedi kliiniku psühhiaatrist Lembit Mehilasest, kes katsus depressioonihaige patsiendi rindu ning soovitas tal seksuaalvajaduste rahuldamiseks armukese võtta. Sotsiaalministeerium teatas täna, et taunib juhtunut, kui kirjeldatu vastab tegelikkusele, kuid Mehilase saab tervishoiutöötajate registrist kustutada vaid süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel.

"Eesti Päevalehes avaldatud juhtum, kui artiklis kirjeldatu vastab tegelikkusele, on väga kahetsusväärne. Sotsiaalministeerium taunib igasugust seksuaalset ahistamist sh artiklis kirjeldatud käitumist arsti poolt patsiendi suhtes," teatas sotsiaalministeerium.

"Taolise juhtumi näol, kui see tõesti aset leidis, on lisaks tegemist ka ränga eksimusega Eesti arstieetika koodeksi I osa punkti 7 vastu. Samas ei pea me kohaseks kujundada seisukohti ega anda lõplikke hinnanguid ajalehe artikli alusel. Sotsiaalministeerium seni ühtegi pöördumist selle kohta saanud ei ole.

Esimesena peab sellisel juhul reageerima arsti tööandja, kes juhtunus selgusele peab jõudma ja edasised sammud kavandama. Tööandja peab veenduma ka arsti nõuannete professionaalsuses. Asjaolusid saavad sellise juhtumi puhul uurida ja tõde selgitada uurimisorganid ning süüdimõistva otsuse saab langetada kohus."

Otsuse, kas peatada arsti registreering tervishoiutöötajate registris ja keelata tal sellega arstina töötamine, saab langetada kohus. "Tervishoiutöötaja saab kustutada tervishoiutöötajate registrist peale süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist," teatas sotsiaalministeerium.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Mati Valtna sõnul on Lõuna prefektuurile avaldus laekunud ja politsei selgitab juhtumi täpsemaid üksikasju.

Lembit Mehilane nimetas artiklis juhtumit "poisikeselikuks käitumiseks" ja "vanamehelikuks tunnustuseks", kuid ütles, et ei puudutanud rindu mitte terve käega, vaid näpuga.

Kõnealuse kliiniku juht Jelena Põldsam ütles samuti, et on juhtunust teadlik, ent psühhiaater jätkab oma tööd, kuna on populaarne.

Lisaks väljendus Mehilase ebaprofessionaalne käitumine samale patsiendile ilma infolehe ja originaalpakendita antidepressantide andmisega.

Täpsemalt loe juhtunu kohta Eesti Päevalehest.