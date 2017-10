Sotsiaalministeerium puuküürnik Apothekast: taunime olukorda, kus ettevõte on oma ärihuvid seadnud kõrgemale ravimite kättesaadavusest

Maris Jesse Foto: Vallo Kruuser

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et Apotheka keeldub üürilepingu lõppemise tunnistamist ja ei lase oma üüripindadele teist apteeki, kes konkursi korras selle õiguse sai. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse teatas täna, et on kahetsusväärne, kuidas ettevõtja on üritanud endale mittesobivalt lõppenud üürikonkursi vaidlustesse tõmmata ka Ravimiameti.