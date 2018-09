Sotsiaalministeerium plaanib luua patsiendikindlustuse ning muuta ravivigade hüvitamist

Juuni lõpus kirjutas Eesti Päevaleht haiglate kompromisslepingutest, millega vaikiti maha haiglate ravivead, seejuures ühegi riigiasutuse järelvalveta. Lepingu sõlminud patsient, kelle vastu raviviga tehti, sai kokkuleppel haiglaga raha vaikimisvande vastu. Üliraske tervisekahju eest oli patsiendil haiglalt võimalik saada kuni sada tuhat eurot. Tollal ütles sotsiaalministeeriumi tervishoiu võrgu juht Heli Paluste, et uut patsiendikindlustuse süsteemi on rajatud juba 2011. aastast.

Täna teatas sotsiaalministeerium, et tervise- ja tööminister Riina Sikkut moodustas patsiendikindlustuse töörühma ning kutsus valdkonna partnerid kokku, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine. Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist.

Kokku kutsutud töörühma ülesanne on viia lõpuni patsiendikindlustuse seaduse eelnõu koostamine. Toimiv lahendus kätkeb endas kahte sammu: kohustuslikku vastutuskindlustust tervishoiuteenuse osutajatele ning ühtlasi ohujuhtumite registreerimise süsteemi loomist. Lisaks kaasajastatakse tervishoiutöötajate ja teenuseosutajate vastutuse regulatsiooni.

„Tüsistuste ja ravivigade analüüsimine on väga oluline, et kõik saaksid neist õppida ja arstiabi kvaliteet paraneks,“ ütles Eesti Arstide Liidu president dr Jaan Sütt. „Arstkond on ammu soovinud niisuguse süsteemi loomist koos patsiendikindlustusega, mis hüvitaks patsientidele tekkinud kahju ja annaks arstidele kindlustunde, et neid tahtmatute eksimuste eest süüdi ei mõisteta.“