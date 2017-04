Sotsiaalministeerium otsustas Eesti Päevalehe artikli peale töövõimetoetusi katkematult maksma hakata

Sotsiaalministeerium otsustas töövõimetoetusi katkematult maksma hakata. Otsus sündis pärast Eesti Päevalehe artiklit.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et puudega inimesed jäävad uue töövõime hindamise süsteemi tõttu kuudeks ilma igasuguse sissetulekuta. Eriti valusalt puudutab see neid, kelle jaoks senine töövõimetuspension ongi ainuke sissetulek.

Leht palus sotsiaalministeeriumilt selgitusi, miks on inimesed jäetud sissetulekuta ja kes selle eest vastutab. Vastust neile küsimustele ei tulnud.

Selle asemel tuli eile hilisõhtul sotsiaalministeerium välja teatega, et viivad sisse muudatuse ja jätkavad toetuste maksmist ka siis, kui inimesel on endine tööõvõimetuse periood lõppenud ja uus pole veel alanud.

„Seaduse muutmine võtab muidugi aega ning sellest tulenevalt oleme töötukassaga leidnud võimaluse tõlgendada seniks seadust inimesele soodsas suunas ning maksta bürokraatia hammasrataste vahele jäänud inimestele nende toetus välja,” teavitas töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski eile õhtul tekkinud uuest ideest. Selle erakorralise toetuse suurus arvutatakse inimesele makstud töövõimetuspensionist arvutatud päevamäära põhjal, seisab teates. Töötukassa lubab, et on valmis sellistel tingimustel makseid tegema hiljemalt 1. maist.

Loe veel

„Seoses oodatust kehvema andmekvaliteediga tervise infosüsteemis võib teatud juhtudel venida töötukassa poolt otsuse tegemine üle seaduses lubatud tähtaja,“ seisab ministeeriumi pressiteates. „See tähendab, et otsust ei pruugita jõuda teha enne inimese varasema pensionistaatuse aegumist. Kuna tegemist on riigi, mitte inimese probleemiga, siis on tervise- ja tööminister juba esitanud kooskõlastamisele eelnõu, mille kohaselt on inimesel õigus töövõimetoetuse ettemaksele ka siis, kui temast mitteoleneval põhjusel ei saa töötukassa teha töövõime hindamise otsust ja töövõimetoetuse otsust enne püsiva töövõimetuse lõppu,“ teavitas ministeeriumi pressiosakond.

Sotsiaalministeerium on pressiteates ette võtnud ka 61-aastase Are, kelle eluolu Eesti Päevaleht kirjeldas. „21. aprilli Eesti Päevalehes toodud väide, et inimene, kellel tuvastati puuduv töövõime 29. märtsil, saab toetuse alles 10. maiks, ei vasta tõele. Artiklis mainitud inimene sai töövõimetoetuse ettemakse 7. aprillil. Seega ei jäänud inimene aprillis sissetulekuta,“ kinnitab ministeerium, olemata samas ise inimese endaga rääkinud. Ometi, Are ei teadnud sellest rahast midagi, sest mitte keegi ametkonnast ei olnud teda sellest teavitanud. Arele saatis töötukassa aprilli alguses kirja, kus teda teavitati uuest hindamisotsusest ja et aprilli eest tuleb talle raha 10. mail ning Are jäi seda ootama. Ühtegi teavitust eraldi ettemaksust talle ei tehtud. „Teavitus oli neil null,“ kahetses Are eile. Alles nüüd sai ta raha kätte ja seda kasutama hakata.

Teine artiklis oma loo rääkinud mees, Mati Broberg, ootab endiselt nii oma otsust kui ka raha. Talle tulid seniks appi Eesti Päevalehe ja Delfi lugejad.