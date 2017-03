Sotsiaalministeerium läks kirjanik Sass Hennoga raksu

Sotsiaalministeerium pahandas saates "Hommik Anuga" ministeeriumi töötajaid nimepidi kritiseerinud kirjanik Sass Hennoga.

Henno oli saatesse kutsutud rääkima eelkõige naistevastasest vägivallast. “Koduvägivallani viib kõige rohkem see, kui üks suhtepartneritest on hästi kõrgenenud kontrollivajadusega,” ütles Henno. “Minul on ka hästi tugev kontrollivajadus. Ma olen ka ilma armastuseta kasvanud laps. Aga ma tean seda ja see hoiab mind tagasi nii käitumast või nendesse mustritesse takerdumast.”

Samas kritiseeris Henno teravalt sotsiaalministeeriumi praegust tegevusssuunda. “Täna on on sotsiaaministeeriumi käeulatuses hävitatud toimivate naiste tugikeskuste võrgustikud ja ostetud riigihankega sisse — kuidas juhtub — väikese raha eest mingid teenusepakkujad, kes siis [nendele] naistele nõu annavad, kes perevägivalla eest põgenema peavad. See on halb. Selles osas olen presidendiga ühel nõul. Tuleb rääkida ja tuleb öelda, kellest see sõltub. Jevgeni Ossinovskist sõltub see täna, et naiste tugikeskused ei toimi normaalselt. See sõltub kahest väga käpardlikust ametnikust siin kõrvalmajas, sotsiaalministeeriumis,” jätkas Henno. Tema sõnul on antud ametnikud vastutavad ka riigihanke eest, mille alusel ostetakse sisse tugikeskuste teenust. Henno lisab, et nende teenuspakkujate suhtes on seatud väga lihtsad koolitusnõuded.

Sotsiaalministeerium selle väitega nõus ei ole — kasvõi seepärast, et riigihanke korraldas sotsiaalkindlustusamet.

Henno sõnavõtt sai sotsiaalmeedias hulga vastukaja. Õhtul postitas sotsiaalministeerium Hennole ka avaliku vastuse. “Viimases “Hommik Anuga” saates rääkis üks saatekülaline naistevastasest vägivallast oma isikliku loo ja selle eest väärib ta kahtlemata tunnustust — vägivallast ei tohi vaikida. Seepärast ei saa kuidagi leppida selle sama inimese poolt järgnenud isikliku rünnaku ja valedega kahe naise vastu, kelle missiooniks on olnud see, et vägivalla ohvrite abistamine oleks süsteemne ja läbimõeldud, riiklikult toetatud tegevus,” kirjutati postituses, milles ühtlasi tunnustati töötajaid, keda Henno oma sõnavõtus ründas. “Täname ka kõiki neid, kes on täna toetava sõna öelnud ja pole nõus aktsepteerima vägivalda — ei füüsilist ega vaimset.”