Sotsiaalministeerium arutab partneritega tööõiguse arenguid

„Praegu hüvitatakse tööõnnetustega seotud kulud osaliselt riigieelarvest ning lisaks on töötajal õigus nõuda tööandjalt kahjuhüvitist. Tööõnnetuskindlustuse loomisel hüvitaks kulud kindlustusettevõte. Seetõttu oleks inimestel palju suurem kindlus, et kui tööl peaks juhtuma halvim, ei jää tema lähedased hätta.

Töötajate seisukohast on probleem, et tööõnnetuse käigus tekkinud kahjusid ei hüvitata praegu nende vajadustest lähtuvalt. Tööandjatelt kahjuhüvitise saamine on keeruline ning vaidlused võivad jõuda kohtusse.

See võib tähendada pikka ja kulukat kohtuvaidlust olukorras, kus töötaja tervis on tööõnnetuse tõttu kahjustatud. Kohtuvaidluses on tööõnnetuse toimumine teisejärguline ning töötajale tekkinud kahjud võivad jääda hüvitamata juhul, kui tööandja tõendab, et ei ole lepingut rikkunud.

Vaidluse keerukuse ning madala teadlikkuse tõttu võivad töötajad ka loobuda kohtusse pöördumisest. Tööõnnetuskindlustus lahendaks selle mure.“

Samuti aitaks selline süsteem parandada tööohutust ja ennetada tööõnnetusi.

„Tööõnnetuskindlustuse makse sõltuks sellest, kui ohutu on inimese töökeskkond. See oleks lisaajend nii töötajale kui ka tööandjale tööohutusse panustada – töökeskkonda panustamine tooks otsest rahalist kasu,“ ütles asekantsler Ehrlich.

„Ühtlasi teeme ettepaneku vähendada teisi tööjõumakse keskmise kindlustusmakse suuruse võrra, et tööandjate maksukoormus keskmiselt ei suureneks.“

Eestis registreeritakse kuni 5000 tööõnnetust aastas, millest 1200 tagajärg on raske kehavigastus ja see arv on aasta-aastalt suurenenud. Tööõnnetuste tagajärjel jääb aastas tegemata 1,3 miljonit töötundi. Igal aastal hukkub töökeskkonnas inimesi, kelle surma oleks saanud ja tulnud vältida.