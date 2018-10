Sotsiaalmeedias kutsutakse liituma aktsiooniga kütusehindade langetamiseks

Üleskutse kohaselt tuleb autojuhtidel homme kell 12.00 jätta oma auto pooleks tunniks seisma. „Sõida maantee äärde, sõida tanklasse ja seiska oma protestiga Eesti elu... Kui meid on võimalikult palju, siis juhtub see, et pooleks tunniks näevad poliitikud, et rahva arvamus loeb, et rahvas ongi see, kes hääletab, rahvas on see, kelle rahakoti sisu üle otsustab käputäis riigikogu liikmeid,” seisab üleskutses.

Lisaks homsele aktsioonile kutsutakse andma allkiri samasisulisele petitsioonile aadressil www.petitsioon.com/signatures/langetame_kutuseaktsiisi/.