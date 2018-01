Sotsiaalmaja probleeme kirjeldanud mees sattus uue rünnaku alla

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

Eelmise aasta lõpus kirjeldas Tallinna Akadeemia tee 34 sotsiaalmajutusüksuse elanik Igor Toršin majas valitsevat alkoholitarvitajate terrorit, mis teeb seal rahuarmastavate inimeste elu väga raskeks. Pärast artikli ilmumist avaldasid Toršinile oma pahameelt tema tehtud kriitika pärast nii asutuse juhtkond kui ka elanikud, kes leidsid, et kriitika käis nende kohta. Hakkasid tekkima intsidendid, kus meest hakati ähvardama.

Möödunud laupäeval aga toimus konkreetne intsident, mis on viinud kriminaalmenetluseni.

„Kell oli 10.30, pesin köögis nõusid, kui sisse tuli üks sellest kambast ja nõudis, et ma minema käiks. Seejärel valang sõimusõnu ja ähvardused. Käes oli tal teekann,” kirjeldas Toršin. „Lõpuks vastasin teravalt ja sain löögi näkku teekannuga ja rusikaga. Siis ta viskas teekannust kuuma vee mulle näo suunas, vesi sattus keha ülalosale.” Torshini sõnul tuli veel üks mees oma toast välja, tänu kellele olukord rahunes. Kui kõik oli juba läbi jõudis esimeselt korruselt kohale ka maja valvur.

„Mul oli suu verine ja kuuma vee kahjustused, aga valvur tavakohaselt keeldus kutsumast politseid ja kiirabi, ütles, et see on mu enda probleem, tema teatab ainult direktorile. Siis mu helistasin ise 112 ja varsti olid politsei ja kiirabi kohal. Kiirabi viis mind haiglasse seoses põletushaavaga,” kirjeldas mees.

Traumapunkti tõendisse sai kirja, et Toršinil tuvastati rinnaku piirkonnas ja osaliselt kaelal I-II astme põletus, näöl suupiirkonnas ja huultel põrutus, suus verevalumid limaskestadel. Nädal aega peab mees käima iga päev sidumistel.

Esmaspäeval käis Toršin politseis kannatanuna ütlusi andmas.

Lääne-Harju ennetus- ja menetlustalituse juhi Erkko Piirimägi sõnul alustati kirjeldatud juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust § 121 lg 1 järgi, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist.

Küsisime, kas uurimine hõlmab ka sotsiaalmajutusüksuse juhtkonda, kuid hetkel ei ole politseil võimalik veel kõigile küsimustele vastata. „Hetkeseisuga on kannatanu andnud ütlusi, kahtlustatavana pole kedagi üle kuulatud,” selgitas Piirimägi. Menetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhi Kersti Põldemaa on varasemalt süüdistanud kõigis välja toodud probleemides Igor Toršinit ennast, nii ka nüüd. Põldemaa peab Toršini sotsiaalmaja sisekorra ja töötajate tegevuse osas tehtud kriitikat kohatuks ja ütleb, et usub oma töötajaid.

Antud intsidendi kohta ütleb Põldemaa, et teise osapoole antud seletuse kohaselt oli situatsioon erinev. Samuti väidab Põldemaa, et ka töötajate seletus on erinev, hetkel on Eesti Päevalehele selgusetu, mis tõendid saavad töötajatel olla, kuna Toršini sõnul ei olnud intsidendi alguse juures kedagi teist peale kahe osalise.

Põldemaa väidab, et on näinud köögis olnud videokaamera salvestust ja kogunud töötajate ja teise osapoole seletused, ning selle info kohaselt oli konfliktis süüdi Toršin, kes olevat ise provotseerinud ja solvanud. "Üksuse sotsiaaltöötaja sekkus konflikti kiiresti ning lahutas mõlemad kaklejad üksteisest,” väitis Põldemaa.

Küsimusele, miks ei ole sotsiaalmajutusüksuses tagatud elanikele turvalisus vastas Põldemaa väitega, et üksuses on turvalisus tagatud.

Põldemaa märkis samas, et intsidendi mõlemale osapoolele on tehtud protokoll eeskirjade rikkumise pärast.

Põldemaa sõnul peaks Toršin minema elama mõnda teise linna majutusüksusesse.