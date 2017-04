Sotsiaalkomisjon toetas raske puudega laste vanemate õppelaenu kustutamist

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas tänasel istungil seaduseelnõu, mille alusel saab riik kustutada raske puudega laste vanemate õppelaenu alates järgmisest aastast.

„2014. aastal kehtima hakanud seaduse kohaselt vabastati sügava puudega laste vanemad õppelaenu tagasimaksmisest. Nüüd vabastatakse eelnõuga õppelaenu tagasimaksmisest ka raske puudega laste vanemad. See kergendab nende toimetulekut ja võrdsustab vanemaid, kellel on raske ja sügava puudega lapsed,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Kehtiva korra järgi on õppelaenu võtnud inimesel õigus taotleda riigipoolset õppelaenu kustutamist töövõime kaotamisel või tema lapse sügava puude korral. Seadusemuudatuse jõustumise järel saavad alates järgmise aasta 1. jaanuarist õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka lapsevanemad, kelle lapsel tuvastatakse raske puue.

Sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme hinnangul liigutakse eelnõuga õiges suunas. „Samas tekitab see ebaõigluse tunde nendes lapsevanemates, kelle lapse raske puue on tuvastatud enne õppelaenu taotlemist, sest neile riiklik õppelaenu kustutamine ei laiene. Peale kooli lõpetamist on kõigil puudega laste vanematel keeruline nii tööd leida, töötada kui samal ajal hoolduskoormuse tõttu õppelaenu tagasi maksta,“ ütles Haukanõmm.

Loe veel

Istungil eelnõu tutvustanud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul ei peaks see meede olema lisatoetus raske puudega laste vanematele, vaid eelnõu ühtlustab toetused raske ja sügava puudega laste vanemate vahel.

Iva selgitas, et järgmisel aastal on arvestatud 293 raske puudega laste vanemate taotlusega ning igal järgneval aastal 60 taotlusega aastas. Selleks kulub järgmisel aastal ligi 630 000 eurot ja igal järgneval aastal ligi 130 000 eurot.

Lisaks muudetakse eelnõus riigipoolse õppelaenu kustutamise menetlust efektiivsemaks ja kiiremaks. Eelnõu kohaselt esitab inimene edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse sotsiaalkindlustusametile, kes viib läbi vajaliku menetluse.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 18. aprillil.