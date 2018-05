Sotsiaalkomisjon toetab vastavuseksami loomist kolmandatest riikidest pärit tervishoiutöötajatele

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas tänasel istungil eelnõu, mille järgi tuleb kõigil kolmandatest riikidest saabunud arstidel, hambaarstidel, õdedel ja ämmaemandatel läbida enne Eestis töötamiseks loa saamist tööpraktika ja sooritada eestikeelne teooriaeksam.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et eelnõu aitab kaasa sellele, et Eestisse saabuvad tervishoiutöötajad vastaksid me ootustele, kvaliteet püsiks kõrge ja ühtlane ning järelevalve oleks senisest veelgi parem. „Samas peavad Eestisse saabuvad välismaa meedikud tundma, et nad on teretulnud, ja selleks on vaja ka riigi tuge eesti keele õppes,“ toonitas Kütt.

Komisjoni liige Liina Kersna märkis, et mitmel pool Eestis on puudu perearste, samuti eriarste, mistõttu on tähtis anda kolmandate riikide tervishoiutöötajatele sõnum, et nad on siin oodatud. „Kahtlemata peavad saabuvad meedikud oskama eesti keelt, kuid seejuures on oluline neile eesti keele õppimisel tuge võimaldada,“ rõhutas Kersna.