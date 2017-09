Sotsiaalkomisjon: info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni

Sotsiaalkomisjoni istung Foto: Foto Erik Peinar +372 5025515

Riigikogu sotsiaalkomisjon kuulas tänasel erakorralisel istungil huvigruppide arvamusi seoses kinnise lasteasutuse teenusega. Istungil toonitati, et on tähtis, et info abi vajavate laste kohta jõuaks varakult omavalitsuseni.