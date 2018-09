Sotsiaalkomisjon asub vähendama ebavõrdsust abivahendite ostmisel

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et seni on hoolekandeasutuses viibiv isik olnud võrreldes kodus elava abivajajaga halvemas olukorras, sest kehtiv seadus ei võimalda tal hankida kõiki vajalikke abivahendeid riigi toel. „Väga hea, et riigieelarves on nüüd ka rahalised vahendid ja kaua lahenduseta olnud probleem leiab lahenduse,“ lisas Kütt.

Kehtiva seaduse järgi tagatakse hoolekandeasutuses viibivatele inimestele abivahendite ostmisel või üürimisel riigi soodustus ainult individuaalsete abivahendite, nagu proteesi või ortoosi puhul, kuid mitteindividuaalsete abivahendite, nagu ratastool ja mähkmed puhul mitte. Eelnõu järgi saavad hoolekandeasutustes elavad inimesed alates tuleva aasta 1. jaanuarist abivahendeid soodustusega sama põhimõtte alusel nagu kodus elavad inimesed.

Vastuolule põhiseadusega juhtis tähelepanu õiguskantsler Ülle Madise, kelle ettepanek seadus põhiseadusega kooskõlla viia oli üheks eelnõu algatamise ajendiks.

Istungil osales Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Raimo Saadi.

Komisjon otsustas saata sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 18. septembril.