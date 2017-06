Sotsiaalkomisjon arutas lehelaste palkamist: vabadus pole lahendus, lastega tuleks sõlmida tööleping

Täna toimunud sotsiaalkomisjoni istungil arutati, kas Ekspress Meedia saab jätkata lehelaste tööle võtmist. Delfil oli võimalus istungil kohal viibida ja toome suletud uste taga räägitu ka teieni. Põhiküsimused olid, kas lastega tuleb sõlmida tööleping ja kui vanad peaksid töötavad lapsed olema.

Ekspress Grupi jurist Mari Männiko selgitas, et töölepingut ei sõlmita lapse ja tööandja vahel põhjusel, et sellisel juhul ei ole laps kohustatud midagi tegema.

"Kui laps ikka leiab, et talle see töö ei sobi või lihtsalt ei viitsi üks päev tulla või on tal mingi alternatiivne tegevus mõneks päevaks, näiteks tahab sõpradega randa minna, siis on tal vaba voli seda teha," ütles Männiko. Tema sõnul ei ole lastele ette antud ka konkreetset arvu lehti, mille nad kindlasti peavad müüma. Alles jäänud lehed võivad lapsed toimetusse tagasi tuua. Nii mõnigi laps viskab alles jäänud lehed lihtsalt prügikasti ja ka sellest ei juhtu midagi.

Lehelaste leping sõlmitakse lapsevanema ja tööandja vahel. Männiko rääkis, et lapsevanem peaks kõige paremini teadma, mis tema lapsele sobib, ja seetõttu küsitaksegi lapsevanema luba lapse tööle võtmiseks.

Lastekaitse liidu juht Tõnu Poopuu selle väitega aga ei nõustunud. Tema hinnangul tuleb välja selgitada, milline on töösuhe lapse ja tööandja vahel. Peale selle tuleks lapsevanemal või tööandjal ka lapsele selgitada, mida töösuhe endast kujutab ja millised on tema kohustused.

Sellega nõustus ka riigikogu liige Tiina Kangro, kelle sõnul pole vabadus lahendus ja tööle minek peaks lapsele maast madalast õpetama, kuidas töö käib. Paljud komisjoni liikmed nõustusid ka väitega, et lapsevanem ei tea alati, mis on lapsele kõige parem, ja tööandja peaks looma tingimused, et kõikidel lastel oleks turvaline töötada. Samuti peaks täpselt teada olema laste töökohustused.

Teine arutelupunkt oli, kas 7–12-aastased lapsed võivad üleüldse lehelastena töötada. Praeguse tööseaduse järgi sellises vanuses lapsed taolist tööd teha ei tohi, kuid alternatiivseid võimalusi leides võiks see olla teostatav.

Männiko selgitas, et hetkel on enamik lehelapsi 10–12-aastased, nooremad tavaliselt üksi tööl ei käi, vaid lähevad vanema õe või vennaga koos. Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson tõi välja ka võimaluse, et kokku võib töötama panna 7- ja 13-aastase lapse, sest kui 7–12-aastasel lapsel pole rahaga tegelemine tööl lubatud, siis 13–14-aastased võivad raha vastu võtta.

Ekspress Meedia on lehelapsi tööle võtnud juba 20 aastat. Möödunud aastal esitati aga tööinspektsioonile kaebus, mille tõttu esitas inspektsioon ettevõttele väärteoprotokolli. Ekspress Meedia on selleks suveks lehelaste töö peatanud.