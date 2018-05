Sotsiaalkomisjon arutas avalikul istungil kollektiivset pöördumist Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise vastu

Riigikogu sotsiaalkomisjon pidas täna koos huvigruppidega avaliku istungi Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise teemal. Arutelu oli ajendatud enam kui 1400 allkirjaga kollektiivsest pöördumisest osakonna sulgemise vastu.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles enne istungit, et istungile on kokku kutsutud kõik osapooled, sest kogukonnal ja avalikkusel on selle teemaga seoses olnud põhjendatud küsimusi rohkem kui vastuseid. "See on kaasa toonud hirmu, et riik on oma kaugemates piirkondades elavad inimesed hüljanud," lausus Kütt. Ta lisas, et vaja on kindlust, et see nii ei ole.

"Kahjuks on tekkinud olukord veelkordne näide, et tervishoiu korraldust puudutavad otsused peavad olema põhjendatud ja inimestele selgitatud. Samuti peavad need olema läbi viidud põhimõttel mõeldud – tehtud, mitte tehtud – mõeldud," toonitas Kütt.

Kollektiivse pöördumise esitanute sõnul ei toeta Valga haigla sünnitusosakonna sulgemine Valga valla ega Eesti arengut. Nende hinnangul poleks osakonna sulgemisel tagatud piisav abi kiireloomuliste sünnituste korral, kuivõrd teised sünnitusosakonnad on liialt kaugel.

Istungile on kutsutud pöördumise esitanute, sotsiaalministeeriumi, Valga haigla, Eesti lastearstide seltsi, Eesti naistearstide seltsi ja Eesti haigekassa esindajad.

Märtsi keskpaigas teatas haigekassa, et on teinud Tartu ülikooli kliinikumile ettepaneku sulgeda sünnitusosakonnad nii Põlva kui Valga haiglas.