Sotsiaalkindlustusameti teenuste uus veebiprojekt tõrkus

Sotsiaalkaitse teenuste uus projekt Skais2 ei lasknud eile hommikul abivahendite hankimisega tegeleval firma esitada tellimust pimedale lapsele vajalike vahendite ostmiseks, sest lapse andmeid polnud andmebaasis. Sarnane probleem tuli eile ette neljal korral, kuid kõik juhtumid said kiire lahenduse.

Abivahenditega tegelev Silmalaegas kirjutas eile oma Facebookis, et uus soovis hankida sünnist saati pimedale poisile abivahendeid, kuid tehing lükati sotsiaalkindlustusameti lehelt tagasi, sest „info lapse kohta puudus“. Tagasilükatud tehingusoovile järgnes teave, et "vastavalt määrusele saab SKA soodustusega müüa abivahendit nägemispuudega isikule. Skais-is puudub selle kohta info".

Probleem lahenes paari tunniga. Selgus,et sotsiaalkindlustusametil ei ole ligipääsu kõigile vajalikele andmetele ja sageli on need puudulikud. "Meie, kes korjame inimese kohta kõikvõimalikke seaduses ettenähtud dokumente puudeotsustest arstitõenditeni, saime aidata SKAl neid puudulikke andmeid täpsustada ja tehingud kinnitati,“ ütles Silmalaeka Põhja-Eesti koordinaator Janar Vaik Delfile.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa ütles Delfile, et puue on korduvalt taotletav asi ja see määratakse maksimaalselt viieks aastaks. Kui see periood läbi saab, siis tuleb seda pikendada.

"Selline teade, millest Silmalaegas oma FB lehel kirjutas, läks eile välja neljal korral. Teate saajatega võeti ühendust ja selgitati tausta ning küsimused said lahendatud. Need kirjad ei olnud seotud uuele infosüsteemile üleminekuga. Esimesel juhul puudus isik meie infosüsteemist, sest ta ei olnud puuet sotsiaalkindlustusametist varem taotlenud, ülejäänud kahel juhul oli isikul tuvastatud küll puue, kuid see ei olnud seotud nägemispuudega," sõnas Uusmaa.

Loe veel

Vana süsteem toimib uue tööle hakkamiseni

Vaatamata sellele, et uus infosüsteem viibib, teenused töötavad ja toetused makstakse välja. "Ka pensionide väljamaksed ja erinevate hüvitiste maksmine toimivad vana süsteemi kaudu seni kuni uus infosüsteem valmis pole. Kõik vajalikud muudatused selleks on tehtud".

Uue infosüsteemiga liigutakse kommunikatsioonijuhi sõnul edasi samm-sammult. "Eile alustas tööd meie uue infosüsteemi ametnikuportaali beetaversioon. Seal on hetkel olemas sellised teenused nagu elatisabi taotlemine, menetlemine, määramine ja maksmine, töövõimereformiga seoses ühistaotluse andmevahetus töötukassaga. Lisaks veel ka puudetuvastamine ja sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine ning puudega isiku kaartide haldamine".

Jaanuari teises pooles saab valmis klientidele mõeldud iseteenindusportaal ning kui esimeste arendustöödega on ühele poole jõutud, siis pannakse paika järgmiste teenuste arendused ja nende tähtajad. See plaan selgub jaanuari lõpuks.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) ütles detsembri alguses Raadio 2 saates „Hommik!“, et sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi uus versioon ei saa jaanuariks valmis. Ministri sõnul puudutab see eelkõige pensionide maksmise süsteemi, mis jääb esialgu vana korra järgi töötama.

"Arendaja, kes oleks pidanud tegema aastavahetuseks valmis kogu süsteemi Skais2, mis peaks inimesele olema mugav ja ka iseteenindust pakkuv võimalus, see ei saa sellisel kujul valmis nagu vaja. Kuna aga õiged inimesed seda õigel ajal märkasid, siis on tehtud seal arendajaga koostöös nõnda palju ära, et tagada see, et inimene saaks 3. jaanuaril kõik tehtud. Küll aga kasutatakse osaliselt vanu süsteeme ja tagatakse ka inimestega vajalikud lüngad, et ehk kui elektrooniline süsteem nii hästi ei tööta, siis on varutud lisajõudu, kes on valmis kõike käsitsi tegema," rääkis Iva.

"Nii et üks osa rakendusi, mis puudutab töövõimereformi ja elatisabi, peaks jaanuarist minema üsna kenasti tööle ka uusi süsteeme kasutades ja jaanuari keskel saab siis öelda, et mis saab nendest rakendustest, mis puudutavad pensionide maksmist," lisas minister.

Iva sõnul 1. jaanuaril kaost ei tule, sest praegu on ta rääkinud iga taseme töötajatega ja nende plaanid ja kinnitused ning ettevalmistus on andnud talle kindluse, et erinevad plaanid on erinevateks olukordadeks olemas.

Skais2 on sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt, mille eesmärgiks on sotsiaalkindlustusameti riiklike pensionide, toetuste, hüvitiste ning erinevate teenuste (rehabilitatsiooni, erihoolekande, ohvriabi) pakkumise tööprotsesside optimeerimine, neid toetava uue infosüsteemi ehitamine ning uute avalike teenuste vahendite ja kanalite loomine.